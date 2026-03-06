Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo

Il Festival di Sanremo si è concluso da pochi giorni, ma la sfida tra le canzoni in gara continua lontano dal palco dell'Ariston.
Questa volta il terreno di gioco è quello dello streaming. I dati di Spotify mostrano infatti quali brani stanno davvero conquistando il pubblico dopo la fine della manifestazione.
Se la finale ha incoronato Sal Da Vinci come vincitore con il brano «Per sempre sì», la classifica degli ascolti racconta una storia in parte diversa.
Le cinque canzoni arrivate in finale - oltre al vincitore, «Tu mi piaci tanto» di Sayf, «Che fastidio!» di Ditonellapiaga, «Magica favola» di Arisa e «Male necessario» di Fedez e Marco Masini - non coincidono perfettamente con i brani più riprodotti sulla piattaforma streaming.
Secondo i dati aggiornati di Spotify, uno dei principali indicatori del successo commerciale dei brani del Festival, a guidare la classifica degli ascolti è Samurai Jay con la sua «Ossessione».
Il pezzo ha superato quota 8,9 milioni di stream, diventando il più ascoltato tra quelli presentati all'Ariston.
Alle sue spalle si piazza Sayf con «Tu mi piaci tanto», che ha oltrepassato i 7,9 milioni di ascolti, mentre il podio è completato proprio dal vincitore del Festival, Sal Da Vinci, con «Per sempre sì», anch’essa sopra i 6,5 milioni di riproduzioni.
Buoni risultati anche per Ditonellapiaga, per la collaborazione tra Fedez e Marco Masini e per Luchè, tutti con numeri superiori ai 5 milioni di stream.
Scorrendo la classifica si trovano poi artisti provenienti da mondi musicali molto diversi. Dal pop d'autore di Tommaso Paradiso e Arisa fino ai protagonisti della scena urban e indie come Nayt, Tredici Pietro e Dargen D'Amico.
Anche diversi nomi storici della musica italiana continuano a raccogliere ascolti significativi. Raf, Patty Pravo e Malika Ayane, ad esempio, hanno tutti superato il milione di riproduzioni, segno di come il Festival riesca ancora a generare forte attenzione anche sulle piattaforme digitali.
In altre parole, se la gara televisiva si è chiusa sul palco dell'Ariston, quella per conquistare davvero il pubblico continua online, dove gli ascolti in streaming stanno ridisegnando la classifica del successo.
La classifica dei brani più ascoltati
1. Ossessione, Samurai Jay: 8,9 milioni
2. Tu mi piaci tanto, Sayf: 7,9 milioni
3. Per sempre sì, Sal Da Vinci: 6,8 milioni
4. Che fastidio!, Ditonellapiaga: 6,1 milioni
5. Male necessario, Fedez e Marco Masini: 5,4 milioni
6. Labirinto, Luchè: 5 milioni
7. Stupida sfortuna, Fulminacci: 4,9 milioni
8. Prima che, Nayt: 4,7 milioni
9. Poesie clandestine, LDA e Aka7even: 4,5 milioni