George Clooney IMAGO/Avalon.red

La star di Hollywood rinnova la collaborazione con i soci di Casamigos per entrare in un mercato in forte crescita. La nuova linea «Crazy Mountain» punta a conquistare i consumatori che non vogliono rinunciare alla birretta fresca in compagnia degli amici, ma vogliono ridurre il consumo di alcol.

Dopo la pubblicità del caffè e la creazione della sua tequila (la «Casamigos»), ora George Clooney ha deciso di investire in una nuova bevanda: la birra.

L'attore hollywoodiano, come riporta «TGcom24», ha infatti lanciato un nuovo marchio, chiamato «Crazy Mountain». Si tratta di una linea di bionde completamente analcoliche.

Ricordiamo che sei anni fa la vendita della tequila aveva registrato un record e fruttato ben un miliardo di dollari. Ora la star spera di replicare il successo con un prodotto più economico e anche più comune. Al suo fianco ci sono ancora i vecchi soci: Rande Gerber e Mike Meldman.

Processo di fermentazioni innovativo

La nuova bevanda viene prodotta negli Stati Uniti e il processo di fermentazione utilizzato è innovativo. Questo limita infatti naturalmente la formazione di alcol, mantenendo il gusto fresco e simile a una lager classica.

Inizialmente saranno disponibili due varianti: la versione classica e quella al lime.

Il design delle lattine richiama il mondo del cinema: sulla confezione appare infatti un cowboy a cavallo. La distribuzione inizierà entro la fine dell'anno in mercati selezionati e sarà possibile acquistarla anche tramite il sito web dedicato. Successivamente arriverà in tutti gli Stati Uniti.

Mercato delle bevande analcoliche in espansione

La scelta di puntare sull'analcolico non è casuale. Il team ha infatti osservato le tendenze attuali e notato che il segmento delle birre senza alcol è in rapida ascesa.

Il valore globale di questo mercato si aggira tra i 20 e i 25 miliardi di dollari e la crescita è superiore a quella della birra tradizionale. Molti consumatori americani, soprattutto le generazioni più giovani, stanno infatti riducendo l'assunzione di alcol.

Gerber ha spiegato la filosofia del progetto al «New York Post»: «Abbiamo notato che la stessa cosa capita ovunque: la gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici dopo una partita di golf, una lunga passeggiata o nella pausa di relax dopo il lavoro, ma non vuole più l'alcol. Crazy Mountain è nata da quell'idea».