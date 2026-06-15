MusicaDopo il concerto allo Stadio Olimpico a Roma, Achille Lauro punta a San Pietro
Covermedia
15.6.2026 - 13:00
Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60'000 persone, Achille Lauro guarda già al prossimo obiettivo: «Vorrei suonare a San Pietro».
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15.06.2026, 13:00
15.06.2026, 13:03
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Dopo aver riempito lo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro ha già in mente il prossimo obiettivo: esibirsi a San Pietro.
In un'intervista al «Corriere della Sera», il cantante ha indicato quello che considera il traguardo più ambizioso da raggiungere. «Vorrei suonare lì», ha detto.
Le sue parole assumono un significato particolare alla luce degli inizi della sua carriera. Lo stesso Lauro ha ricordato le difficoltà affrontate agli esordi: «Nessuno mi faceva suonare, mi affittavo il locale, pagavo le guest e mi mettevo in scaletta».