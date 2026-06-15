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Musica Dopo il concerto allo Stadio Olimpico a Roma, Achille Lauro punta a San Pietro

Covermedia

15.6.2026 - 13:00

Achille Lauro
Achille Lauro

Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60'000 persone, Achille Lauro guarda già al prossimo obiettivo: «Vorrei suonare a San Pietro».

Covermedia

15.06.2026, 13:00

15.06.2026, 13:03

Dopo aver riempito lo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro ha già in mente il prossimo obiettivo: esibirsi a San Pietro.

In un'intervista al «Corriere della Sera», il cantante ha indicato quello che considera il traguardo più ambizioso da raggiungere. «Vorrei suonare lì», ha detto.

Le sue parole assumono un significato particolare alla luce degli inizi della sua carriera. Lo stesso Lauro ha ricordato le difficoltà affrontate agli esordi: «Nessuno mi faceva suonare, mi affittavo il locale, pagavo le guest e mi mettevo in scaletta».

Oggi il cantautore romano riempie gli stadi, ma continua a fissare nuovi obiettivi: nel 2026 è atteso allo Stadio San Siro di Milano e ha già annunciato nuovi concerti per il 2027.

Ma il palco che continua ad avere in mente resta quello di San Pietro.

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