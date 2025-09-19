Robert Redford – qui in una foto del 2018 – si è spento all'età di 89 anni. sda

Con un patrimonio che include il Sundance Film Festival, immobili e diritti cinematografici, l'eredità di Robert Redford è complessa e articolata. Resta da vedere chi ne sarà il beneficiario.

Il valore dell'eredità di Robert Redford è stimato intorno ai 200 milioni di dollari.

Negli ultimi anni della sua vita ha venduto alcune delle sue proprietà più famose.

Nel suo lascito culturale c'è soprattutto il Sundance Film Festival.

Redford si è organizzato per garantire la continuazione dei suoi progetti culturali e ambientali dopo la sua morte.

Robert Redford si è spento a 89 anni, lasciando dietro di sé non solo un vuoto profondo nel mondo del cinema, ma anche un’eredità stimata in 200 milioni di dollari.

Un patrimonio che, come riporta il magazine «Oggi», spazia dagli immobili ai diritti cinematografici, dal Sundance Film Festival fino alle fondazioni ambientaliste che portano la sua firma.

Alcuni immobili già ceduti

Negli ultimi anni, Redford aveva venduto alcune delle sue proprietà più conosciute. Tra queste, la tenuta di St. Helena nella Napa Valley, ceduta per circa 7 milioni di dollari nel 2024, e la casa costiera di Tiburon a San Francisco, acquistata nel 2020 e messa in vendita nel 2024 per 4,15 milioni di dollari.

Anche The Horse Whisperer Ranch, un ranch nello Utah - Stato in cui l'attore possedeva altre residenze - è stato ceduto nel 2023.

Che ne sarà del Sundance Film Festival?

Oltre ai beni immobiliari, l'eredità dell'attore comprende il suo lascito culturale. Il Sundance Film Festival, insieme al Sundance Institute, ne rappresenta una parte importante, avendo lanciato le carriere di registi come Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Ryan Coogler e Chloé Zhao.

Secondo fonti vicine alla famiglia, Redford aveva già predisposto una struttura legale per garantire la continuazione dei suoi progetti culturali e ambientali dopo la sua morte.

Gli eredi e i fiduciari delle fondazioni saranno ora responsabili di portare avanti il suo lavoro.

