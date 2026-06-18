“Papà sta bene”: Adriano Pappalardo operato per una fibrillazione atriale. Il figlio Laerte rassicura i fan sulle sue condizioni #LVB pic.twitter.com/idqM14NWJQ — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 17, 2026

Durante la trasmissione «La volta buona», condotta da Caterina Balivo, il figlio Laerte ha rassicurato i fan dopo aver pubblicato delle foto del padre, Adriano Pappalardo, in ospedale. Il cantautore ha subito un intervento per la fibrillazione atriale, ma ora sta bene.

Hai fretta? blue News riassume per te Nei giorni scorsi Laerte Pappalardo ha pubblicato delle foto del padre Adriano nel letto di ospedale.

A «La volta buona» si è scusato per l'allarme e ha rassicurato i fan: «Papà ora sta bene».

Il figlio del cantautore ha spiegato che il padre ha subito un intervento per la fibrillazione atriale, da cui era afflitto da un paio di anni. Mostra di più

Le condizioni di salute di Adriano Pappalardo sono migliorate.

Come riporta «Adnkronos», è il figlio Laerte a rassicurare i fan durante la trasmissione «La volta buona» condotta da Caterina Balivo, e a scusarsi per aver preoccupato gli utenti pubblicando una foto del padre nel letto d'ospedale.

Il cantautore ha infatti subito un intervento al cuore, ma adesso sta bene ed è già stato dimesso dal nosocomio. Il figlio ha infatti spiegato che Pappalardo soffriva di fibrillazione atriale da oltre due anni.

Una patologia che gli provocava «battiti irregolari» e «lo affiggeva psicologicamente», e che già in passato aveva provato a risolvere: «Aveva fatto un intervento precedente che non aveva funzionato quindi si era cronicizzata».

«Papà ora sta bene, grazie al professore Andrea Natale», ha chiarito Laere, che ha descritto il chirurgo come «un luminare per la fibrillazione atriale, che ha adottato una nuova tecnica, il metodo PFA».

L'intervento sembra aver risolto definitivamente la condizione del cantante.