Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione

Meghan Markle pronta a tornare nel Regno Unito. Imago

Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni, ma solo a una condizione: una scorta armata di Scotland Yard che garantisca la sicurezza sua e della famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan è pronta a volare a Birmingham per l'evento di lancio degli Invictus Games 2027, ma solo se verrà ripristinata la protezione armata persa da Harry.

Il Ministero dell'Interno britannico sta riesaminando il livello di rischio dei Sussex e una decisione favorevole potrebbe arrivare a breve.

In caso di via libera, Harry spera di tornare in patria con Meghan e i figli e di coinvolgere re Carlo negli Invictus come segnale di riconciliazione. Mostra di più

Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni di assenza. L'occasione sarebbe fissata per luglio a Birmingham, quando il principe Harry annuncerà ufficialmente il conto alla rovescia a un anno dall'inizio degli «Invictus Games» 2027.

Ma il rientro della duchessa non è scontato: c'è una condizione precisa.

Stando a «Oggi», l'attrice è disposta a mettere piede in Gran Bretagna solo se le verrà garantita una scorta armata di Scotland Yard. Si tratta della protezione che il marito ha perso automaticamente dopo aver lasciato il Regno Unito.

In passato la richiesta del principe di riottenere la scorta era stata respinta, ma ora il Ministero dell'Interno sta riesaminando il livello di rischio che riguarda lui e la sua famiglia. Secondo il team Sussex, un responso positivo potrebbe arrivare entro la fine del mese.

Se la protezione armata verrà ripristinata, Harry si sentirebbe finalmente libero di tornare nel suo Paese anche con la famiglia al completo.

Ritorno in Gran Bretagna per gli «Invictus Games» 2027?

Meghan starebbe già valutando la sua presenza a Birmingham il 10 luglio, data della cerimonia che segnerà l'inizio del countdown verso la nuova edizione degli «Invictus Games», dedicati ai veterani feriti in servizio.

La duchessa non torna nel Regno Unito dal 2022, quando partecipò ai funerali della regina Elisabetta II. Da allora ha preso parte a eventi analoghi legati agli Invictus in Canada e Germania e vorrebbe esserci anche in Inghilterra per sostenere il marito, fondatore dei Giochi nel 2014. L'unica incognita resta quella legata ai figli.

Con la sicurezza garantita, i duchi di Sussex potrebbero infatti valutare di portare con sé anche Archie e Lilibet, oggi di 6 e 4 anni. I due bambini sono stati visti nel Regno Unito per l'ultima volta nel giugno 2022, durante il Giubileo di Platino di Elisabetta II.

Re Carlo li conosce appena, avendoli incontrati solo poche volte, e proprio la loro eventuale presenza potrebbe rappresentare un incentivo per il sovrano ad accettare un incontro con il figlio minore e la sua famiglia.

Harry vuole coinvolgere Carlo

Fonti vicine alla coppia hanno raccontato al «Sun» che Harry starebbe lavorando attivamente in questa direzione, guardando però anche oltre.

Il suo obiettivo sarebbe quello di coinvolgere direttamente il padre, chiedendogli di inaugurare ufficialmente gli «Invictus Games» del 2027. Un gesto che trasformerebbe l'evento in un simbolo di riconciliazione su un palcoscenico internazionale.

Del resto, Carlo è il capo delle forze armate britanniche e una sua presenza ai Giochi sarebbe non solo coerente, ma anche auspicabile.

Harry e re Carlo si sono incontrati di persona per l'ultima volta nel settembre dello scorso anno, a Clarence House, per un colloquio durato 54 minuti.

Nei prossimi giorni il duca di Sussex sarà a Londra per una delle sue cause legali contro la stampa britannica, ma al momento non ci sono segnali di un possibile incontro con il sovrano.

Come detto Harry punta tutto sugli Invictus, con la speranza che, oltre al padre, anche il fratello William possa un giorno mettere da parte rancori e ferite del passato.