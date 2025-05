Alessandra Mastronardi

Una giocatrice d'azzardo, un criminale enigmatico e un legame che non è solo professionale. Su Canale 5, dal 27 maggio.

Covermedia Covermedia

Daria Giraldi è una donna che ha imparato a leggere gli altri come carte scoperte su un tavolo da poker.

Il suo talento non le ha evitato la condanna, ma potrebbe salvarla. Condizione: collaborare con i Servizi Segreti. Obiettivo: incastrare Gemini, uomo d'affari spietato, coinvolto in traffici internazionali. Un ruolo ambiguo, che Max Tortora definisce «spiazzante», perché cambia pelle ogni volta che pensi di averlo inquadrato.

Alessandra Mastronardi interpreta Daria con addosso la tensione di chi ha perso molto, ma non tutto. «Daria ha un carattere spigoloso, ma è una maschera. Dietro c'è una ferita» racconta l'attrice.

Un personaggio che, come spesso accade, arriva in un momento preciso della vita: quello in cui serve voltarsi a guardare, ma anche scegliere come andare avanti.

A muoversi con lei, Ettore Napoli, interpretato da Simone Liberati: è il finanziere che dovrebbe guidarla nell'indagine, ma finisce per farsi trascinare in un terreno molto meno neutro. Il legame tra i due sfugge alle etichette: c'è attrazione, certo, ma anche quella fragile chimica che nasce solo tra due esseri in bilico.

«Doppio Gioco», diretto da Andrea Molaioli, mescola thriller e psicologia, spionaggio e umanità. Non racconta solo missioni segrete, ma le strategie silenziose con cui si sopravvive, si manipola, si ama.