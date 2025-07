L'ex consigliera nazionale zurighese e imprenditrice nella comunicazione Doris Fiala è la nuova presidente dello Zurich Film Festival. (immagine d'archivio) Keystone

L'ex consigliera nazionale Doris Fiala (PLR/ZH) sarà la nuova presidente dello Zurich Film Festival (ZFF). Succederà a Roger Crotti, che dopo un anno e mezzo ha deciso di lasciare la sua funzione. Lo ha comunicato la kermesse in una nota odierna.

Keystone-SDA SDA

Le dimissioni di Crotti sono state motivate dal fatto che la precedente proprietaria, la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ha venduto lo ZFF alla direzione, come è stato reso noto a inizio luglio. Il compito di Fiala sarà quello di «rafforzare ulteriormente i legami del festival con la politica e l'economia».

Fiala, nata a Zurigo nel 1957, è dal 2022 presidente dell'associazione ProCinema, l'Associazione mantello svizzera per il cinema ed il noleggio, nonché membro del consiglio di amministrazione dell'Opera di Zurigo. È stata attiva in politica per una trentina d'anni, tra l'altro come consigliera comunale della città di Zurigo e per 16 anni come membro del Consiglio nazionale. È stata inoltre presidente delle Donne PLR. Fiala è imprenditrice nel settore della comunicazione.

Sotto la presidenza di Fiala, nel Consiglio di amministrazione dello ZFF siedono il coproprietario e direttore del festival Christian Jungen, il coproprietario e giornalista Felix E. Müller e l'avvocato Thomas Hügi.

Ricerca di nuovi partner

La nuova presidente dovrà «rappresentare lo ZFF nei confronti delle autorità pubbliche, dei partner e degli operatori culturali» e contribuire ad acquisirne di nuovi, si legge nella nota. Negli ultimi anni il festival ha subito pressioni economiche a causa della perdita di partner di rilievo. Nonostante ciò, lo ZFF conta un buon numero di visitatori: nel 2024 ha registrato con 140'000 presenze un fatturato record per la vendita di biglietti.

Lo ZFF si impegna a portare ogni anno a Zurigo film internazionali che vengono proiettati in anteprima svizzera, in alcuni casi anche in anteprima europea o mondiale. La 21esima edizione si terrà dal 25 settembre al 5 ottobre.