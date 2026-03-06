Sarah Ferguson è sparita dai riflettori. KEYSTONE

Sarah Ferguson è sparita dai riflettori proprio mentre lo scandalo Epstein torna a travolgere la famiglia reale britannica, alimentando interrogativi sui suoi continui spostamenti all'estero.

Hai fretta? blue News riassume per te Sarah Ferguson non appare in pubblico da dicembre e, secondo diversi media britannici tra cui «Mirror» e «Daily Mail», si starebbe spostando tra varie destinazioni per evitare l’attenzione dei media.

Dopo Natale l'ex duchessa di York avrebbe soggiornato nella clinica Paracelsus Recovery di Zurigo prima di spostarsi in Irlanda, una delle sue mete preferite per allontanarsi dalla pressione pubblica.

Il caso Epstein continua a creare imbarazzo per la famiglia York e potrebbe avere conseguenze anche per le principesse Beatrice ed Eugenie, che rischiano l’esclusione da eventi pubblici come il Royal Ascot. Mostra di più

Mentre lo scandalo legato a Jeffrey Epstein continua a mettere sotto pressione la famiglia reale britannica, cresce una domanda: ma che fine ha fatto Sarah Ferguson?

L'ex duchessa di York, ex moglie dell'ex principe Andrea, sembra essersi allontanata dalla scena pubblica proprio mentre le nuove rivelazioni sul caso riaccendono le polemiche sui legami tra il finanziere americano e l'ex principe.

L'ultima apparizione pubblica di Fergie risale al 12 dicembre a Londra, durante il battesimo della nipote Athena Mapelli Mozzi a St.James's Palace.

Da allora, come riportano diversi media britannici, l'ex duchessa avrebbe iniziato una serie di spostamenti lontano dall’attenzione mediatica.

Dalla Svizzera all'Irlanda

Secondo le indiscrezioni, riportate fra gli altri da «Vanity Fair», dopo Natale Ferguson avrebbe trascorso alcune settimane a Zurigo, nella clinica di lusso Paracelsus Recovery, specializzata in salute mentale e benessere.

Come riportato da fonti citate dal «Daily Mail», la struttura - frequentata anche da personalità internazionali - offre programmi personalizzati con équipe mediche e terapeuti.

Successivamente sarebbe stata avvistata in Irlanda, al Ballyliffin Lodge & Spa nel Donegal, una località che lei stessa in passato aveva definito sui social un «rifugio personale» lontano dalla pressione della vita pubblica.

Negli ultimi mesi l'ex duchessa ha affrontato anche problemi di salute importanti, tra cui un tumore al seno e un melanoma, esperienze di cui ha parlato pubblicamente per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

L'ombra dello scandalo Epstein

Il nuovo clamore mediatico è legato alla pubblicazione di milioni di documenti del caso Epstein, che continuano a far emergere dettagli sui rapporti tra il finanziere e l'ex principe Andrea.

Secondo quanto riportato dai media britannici, alcune e-mail rivelerebbero anche contatti tra il pedofilo e la stessa donna.

Le conseguenze dello scandalo si stanno facendo sentire anche sull’immagine pubblica della famiglia York. Le figlie di Sarah e Andrea, le principesse Beatrice ed Eugenie, stanno mantenendo un profilo molto basso e, sempre secondo il «Daily Mail», potrebbero essere escluse quest'anno dal Royal Ascot, nel tentativo di proteggere la monarchia da ulteriori polemiche.

Nel frattempo, l'ex reale continuerebbe a spostarsi tra diverse destinazioni internazionali, cercando di evitare l'attenzione dei media. «Si trasferisce spesso da una casa all’altra e avvisa gli amici solo dopo essere arrivata», ha raccontato una fonte al «Mirror».

Per ora, dunque, il mistero resta aperto: mentre lo scandalo continua a scuotere la famiglia reale, Sarah Ferguson rimane lontana dai riflettori.