Il rapper mostra i danni provocati dalla forte pioggia caduta sulla città canadese.

La mansion di Toronto di Drake completamente allagata a seguito di un violento nubifragio.

Il rapper ha postato un video attraverso le sue storie su Instagram, su cui ha mostrato come il fango abbia invaso il suo guardaroba e il suo camerino. Nella clip, si vede un individuo vestito di nero tentare di tenere chiuse alcune porte per impedire che altra acqua entri nella lussuosa camera.

«Sarebbe meglio se fosse un Espresso Martini», ha scritto a commento del video, riferendosi al drink ottenuto con vodka e caffe. Il 37enne non ha condiviso ulteriori dettagli.

Molte strade della città finite sott'acqua

Un violento nubifragio si è abbattuto su Toronto martedì sera, con molte strade della città finite sott'acqua. Molto alto il rischio di nuove piogge torrenziali nelle prossime ore.

Nel 2020, Drake aveva mostrato ai fan la sua enorme proprietà, ribattezzata The Embassy, come parte di un profilo per Architectural Digest.

La mansion è dotata di pavimenti di marmo, lampadari personalizzati, installazioni di cristallo e una suite matrimoniale da quasi 300 metri quadri.

«Penso che la casa mostri quanta fiducia abbia in me stesso, avendo affrontato un compito del genere quando avevo appena 27 anni», ha detto a proposito della casa dei suoi sogni. «Penso anche che la casa dica che rimarrò per sempre solido nel posto in cui sono nato».

