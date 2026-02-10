Drake

La sconfitta contro i Seattle Seahawks riaccende le ironie sul cosiddetto «Drake curse», la presunta «maledizione» secondo cui le squadre sostenute dall'artista tenderebbero a perdere.

Drake perde circa 840 mila euro dopo una scommessa ad alto rischio sul Super Bowl 2026.

Il rapper aveva puntato sulla vittoria dei New England Patriots, sconfitti invece con un netto 29-13 dai Seattle Seahawks. Un epilogo che non lascia spazio a repliche.

Alla vigilia della partita, l'artista aveva condiviso su Instagram l'immagine della schedina, accompagnandola con una sfida dal tono provocatorio: «Scommettete contro di me, se avete il coraggio». Una mossa da showman che, col senno di poi, ha assunto i contorni di un presagio. In caso di vittoria dei Patriots, Drake avrebbe incassato circa 2,48 milioni di euro, più del doppio della posta iniziale.

Dopo il fischio finale, i commenti dei fan hanno invaso il post, riesumando la leggenda della «Drake curse», l'etichetta con cui sui social si indica la presunta iattura che colpirebbe squadre e atleti sostenuti dal rapper. «Drake curse. Forza Seahawks», scrive un utente. Un altro aggiunge: «Ormai so che basta puntare contro chi pensa che vinca Drake». Ironia virale, ma con una casistica che continua ad allungarsi.

Non è la prima volta che l'autore di «Hotline Bling» perde cifre importanti nelle scommesse sportive. Nel 2016 bruciò circa 50 mila euro scommettendo con French Montana sulle finali NBA. Nel 2025 lasciò sul tavolo altri 840 mila euro dopo aver sostenuto i Toronto Maple Leafs. E sempre nel 2025, al Super Bowl, perse una cifra analoga puntando sui Kansas City Chiefs, poi sconfitti dai Philadelphia Eagles.

Drake, però, continua a respingere l'etichetta di portatore di sfortuna. In un video pubblicato su Instagram lo scorso maggio aveva liquidato la questione con una risata: «La Drake Curse mi fa ridere. I Toronto Raptors hanno vinto un campionato, quindi nessuno può venirmi a parlare di maledizioni». Un riferimento al titolo NBA del 2019 che, a suo dire, basterebbe a smentire la teoria.

Dal 2022 il rapper è testimonial della piattaforma di casinò online Stake, in un sodalizio che intreccia spettacolo, rischio e visibilità globale.