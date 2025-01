Aarp The Magazine

L'attrice riflette su come «The Drew Barrymore Show» le ricordi la sua adolescenza difficile.

Covermedia Covermedia

Drew Barrymore ha rivelato di aver sofferto di «sindrome dell'impostore» quando ha lanciato il suo talk show «The Drew Barrymore Show».

Lo spiega l'attrice in un'intervista ad AARP The Magazine, dove rivela come l'esperienza nel programma, che vede la partecipazione di numerose celebrità, le ricordi le sessioni di terapia a cui partecipava da adolescente durante un periodo trascorso in un istituto.

«Non avrei mai pensato che questo show mi avrebbe riportato a quel periodo della mia vita», confessa Drew Barrymore.

«Ma il programma mi fa pensare a quella stanza in cui andavamo ogni mercoledì sera: tutti in cerchio, con qualcuno al centro che raccontava tutto. Era commovente, straziante e catartico. Ecco cosa sento in questo studio: un luogo accogliente».

La Barrymore parla apertamente del tempo passato in un istituto psichiatrico, dove fu mandata dalla madre all'età di 13 anni e vi rimase per 18 mesi. Nonostante l'esperienza dolorosa, l'attrice trovò in quella comunità un punto di confronto che oggi riesce a replicare nel suo show.

«Quando ho iniziato il talk show, ero terrorizzata», rivela. «Mi sentivo insicura e soffrivo di sindrome dell'impostore, giudicando me stessa». Drew inoltre ricorda le difficoltà iniziali, tra cui la gestione del tempo, soprattutto perché il programma è iniziato durante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, osserva con soddisfazione: «Ora, dopo cinque anni, sta andando molto meglio. Ma non è stato un processo immediato».

Con il suo stile empatico e sincero, la 49enne trasforma ogni episodio del suo show in un'esperienza autentica e intima, dove gli ospiti e il pubblico trovano spazio per riflettere e condividere.