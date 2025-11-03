  1. Clienti privati
Teatro Drusilla Foer è la Morte in «Frida Opera Musical»

Covermedia

3.11.2025 - 16:30

Drusilla Foer
Drusilla Foer

L'artista interpreta la Catrina nello spettacolo dedicato a Frida Kahlo, in tour dal 30 ottobre.

Covermedia

03.11.2025, 16:30

03.11.2025, 17:17

Drusilla Foer debutta come Catrina, la Morte messicana, in «Frida Opera Musical», lo spettacolo che celebra la vita e l'arte di Frida Kahlo. Accanto a lei, Federica Butera nei panni della pittrice e Andrea Ortis in quelli di Diego Rivera.

«Ho dato alla morte un'anima ironica e tenera, perché soffre il complesso di non essere la vita», racconta Foer, che trasforma la Catrina in una figura empatica e vitale. Lo spettacolo, firmato da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, unisce musica, danza e immagini per restituire al pubblico «la verità di Frida», tra passione, arte e dolore.

Dopo la prima al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il musical sarà in tournée in tutta Italia, con una scenografia immersiva che fonde cultura messicana e linguaggio pop contemporaneo.

Conclusa la prima parte del tour di «Frida Opera Musical», che ha toccato Firenze, Roma e Torino, l’artista sarà impegnata in un nuovo spettacolo teatrale di cui è anche autrice, atteso nel 2026. Parallelamente, Foer proseguirà la collaborazione con Rai Cultura per un progetto televisivo dedicato ai grandi miti femminili del Novecento.

