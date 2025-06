La cantante Dua Lipa e il compagno Callum Turner al MET Gala (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar Dua Lipa conferma: è ufficialmente fidanzata con Callum Turner, l'attore di «Masters of the Air».

Covermedia Covermedia

Dua Lipa ha detto sì a Callum Turner.

La cantante, 29 anni, e l'attore britannico, 35, noto per il ruolo nella serie «Masters of the Air», sono al centro dell'attenzione da mesi, tra indiscrezioni e apparizioni pubbliche. Ora, dopo tanto chiacchiericcio, arriva la conferma: Callum si è inginocchiato per chiederle la mano.

A raccontarlo è la stessa Dua Lipa, che in un'intervista a «British Vogue» ha condiviso l'entusiasmo per questo momento speciale della sua vita: «Sì, siamo fidanzati. È davvero emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, di costruire una vita e, non so, essere migliori amici per sempre... è una sensazione davvero speciale».

Le voci sul fidanzamento circolavano già dalla fine del 2023, quando i fan avevano notato un anello importante sull'anulare sinistro della popstar di «Levitating». Da lì, un susseguirsi di speculazioni che oggi trovano conferma.

Ma non c'è fretta per le nozze. Entrambi sono impegnati con progetti importanti: «Voglio finire il mio tour, Callum sta girando, quindi ci stiamo semplicemente godendo questo periodo», ha spiegato Dua, che non ha mai sognato il matrimonio: «Non sono mai stata una di quelle che pensano al matrimonio o immaginano che tipo di sposa saranno. E all'improvviso mi ritrovo a pensare: «Oh, cosa indosserò?"».

E proprio sull'anello ricevuto, Lipa non ha nascosto la sua emozione: «È bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce così bene».