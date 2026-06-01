Dua Lipa & Callum Turner

La cantante e l'attore si sono sposati all'Old Marylebone Town Hall davanti a familiari e amici. Dopo il «sì» londinese, la coppia avrebbe scelto Palermo per una nuova celebrazione.

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Dua Lipa e Callum Turner sono convolati a nozze all'Old Marylebone Town Hall di Londra.

Nelle fotografie pubblicate dal quotidiano «The Sun», la cantante sfoggia un abito haute couture personalizzato firmato Schiaparelli, mentre l'attore punta sull'eleganza classica di un completo Ferragamo.

Ad attenderli all'uscita della cerimonia ci sono amici e familiari, che li accompagnano tra coriandoli e applausi.

Secondo le indiscrezioni, i festeggiamenti non si fermeranno nel Regno Unito. La coppia starebbe infatti organizzando una seconda celebrazione a Palermo.

L'addio al nubilato a Ibiza

All'inizio del mese, Dua Lipa aveva condiviso su Instagram una serie di immagini che sembravano anticipare l'arrivo del grande giorno. Negli scatti, realizzati a Ibiza, la cantante appare circondata dalle amiche più strette e da una valigia piena di abiti e accessori bianchi, in pieno mood prematrimoniale.

«Funmaxxing è un termine gergale di internet che descrive la pratica di massimizzare intenzionalmente il divertimento», scriveva a corredo delle fotografie.

Storia d'amore uscita allo scoperto nel gennaio 2024

La storia d'amore tra i due è uscita allo scoperto nel gennaio 2024, dopo una serata trascorsa insieme all'after party della première della serie «Masters of the Air», dove vengono fotografati mentre ballano fianco a fianco.

Un anno e mezzo dopo arriva anche l'annuncio del fidanzamento. E insieme alla notizia, l'entusiasmo di Dua Lipa per l'anello creato su misura da Turner, un gioiello che sente profondamente suo.

«Ne sono ossessionata. Mi rappresenta perfettamente», aveva confidato a British Vogue. «È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce davvero molto bene».