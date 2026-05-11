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La cantante accusa il colosso tecnologico di aver utilizzato senza autorizzazione una sua immagine sulle confezioni dei televisori venduti tra il 2025 e il 2026.

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Dua Lipa ha avviato una causa da 15 milioni di dollari, circa 13 milioni di euro, contro Samsung Electronics per il presunto utilizzo non autorizzato di una sua immagine sulle scatole dei televisori.

Venerdì, gli avvocati della cantante di «Houdini» hanno depositato gli atti presso il tribunale distrettuale federale della California centrale. Tra i convenuti figurano Samsung Electronics Co., Ltd., con sede in Corea del Sud, e la controllata statunitense Samsung Electronics America.

Secondo la denuncia, il gruppo avrebbe «sfruttato» l'«immagine e la notorietà» della popstar utilizzando una fotografia protetta da copyright sulla parte frontale delle confezioni in cartone dei televisori venduti tra il 2025 e il 2026.

I legali accusano Samsung di violazione del copyright, uso illecito del marchio e sfruttamento non autorizzato dell'immagine pubblica della cantante.

«Riconoscendo la notorietà e il valore commerciale di Dua Lipa, Samsung ha utilizzato un'immagine protetta da copyright senza autorizzazione né licenza», si legge nei documenti depositati in tribunale. La denuncia sostiene inoltre che la cantante sia «l'unica proprietaria» dei diritti sull'immagine contestata.

Secondo gli avvocati, Samsung avrebbe ignorato le richieste della cantante di interrompere la distribuzione dei prodotti coinvolti.

La fotografia al centro della causa sarebbe stata scattata nel backstage dell'Austin City Limits Music Festival nel 2024.

Nella denuncia viene inoltre sottolineato come l'artista intrattenga collaborazioni commerciali con numerosi marchi internazionali, tra cui Bulgari e Nespresso.

I rappresentanti di Samsung non hanno ancora commentato pubblicamente la causa.