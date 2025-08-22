  1. Clienti privati
Con sincerità e ironia, Dua Lipa si confessa: «In amore mi sento vulnerabile»

Covermedia

22.8.2025 - 11:00

Dua Lipa
Dua Lipa

Con sincerità e ironia, l'acclamata popstar racconta gioie e paure accanto al fidanzato Callum Turner.

Covermedia

22.08.2025, 11:00

22.08.2025, 11:06

Dietro il glamour scintillante delle hit mondiali, Dua Lipa svela la sua verità più intima: l’amore, con le sue gioie e le sue inevitabili fragilità.

In un’intervista ad «Harper’s Bazaar», la popstar 29enne ha parlato della sua relazione con l’attore 35enne Callum Turner, protagonista della miniserie Apple TV+ «Masters of the Air».

«Amo l’amore», ha dichiarato. «È una cosa bellissima, davvero fonte di ispirazione. Ti ritrovi a innamorarti così intensamente, sempre, nel modo migliore possibile. Quella vulnerabilità è spaventosa, però mi sento così fortunata a poterla provare».

La cantante ha imparato a superare la paura di soffrire: «Ho passato molto tempo a proteggere il mio cuore», ha ammesso. «E quindi adesso mi sto lasciando andare, pensando: «Va bene, se devo soffrire, allora è quello che succederà». Devo semplicemente permettere all’amore di esistere».

Il legame con Turner è così forte che Dua ha sentito il bisogno di condividerlo anche con il pubblico: «Sono più felice che mai, quindi mi sembra di fare un torto a non parlarne», ha detto con entusiasmo. «Quando sei un personaggio pubblico, qualsiasi cosa molto personale diventa vulnerabile. Non è che non voglia condividerla».

