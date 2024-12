Dua Lipa

Dua Lipa e Callum Turner sono ufficialmente fidanzati.

Covermedia Covermedia

Dua Lipa ha ricevuto la proposta di matrimonio di Callum Turner a Natale.

La coppia, unita da quasi un anno, si è fidanzata in segreto e sta pianificando di festeggiare la novità con i propri amici e familiari a Capodanno.

Come riporta il Sun, i due sono «così innamorati» dopo che Turner si è inginocchiato per farle la fatidica proposta. La notizia è arrivata mentre Lipa è pronta a organizzare una festa di Capodanno piena di star a Londra dopo un anno incredibile per la sua carriera.

Lipa e Turner si frequentano da gennaio 2024, quando entrambi hanno partecipato a un after-party per la miniserie americana di guerra «Masters Of The Air» a Londra. Sono stati poi fotografati insieme per la prima volta qualche giorno dopo, a cena con degli amici a Los Angeles.

Turner si è poi unito alla famiglia di Lipa quest'estate ed è stato avvistato a diversi concerti di Dua in giro per il mondo.

L'attore britannico ha iniziato la sua carriera come modello per poi passare al cinema e alla TV. È noto per il suo ruolo di Theseus nella saga fantasy «Animali Fantastici».