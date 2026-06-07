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Nozze in grande stile Dua Lipa e Callum Turner han versato 5000 euro ai residenti di Palermo per i disagi?

Covermedia

7.6.2026 - 13:00

Palermo a festa per il matrimonio della cantante. Tra gli ospiti Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn, Mark Ronson e Donatella Versace.

Covermedia

07.06.2026, 13:00

07.06.2026, 14:43

Dua Lipa e Callum Turner si sono giurati amore eterno in Sicilia. Dopo una cerimonia civile molto intima a Londra, i due si sono risposati sabato a Palermo.

L'arrivo del «sì». Nozze intime a Londra per Dua Lipa e Callum Turner, poi la cerimonia in Sicilia

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E questa volta, la coppia ha optato per un matrimonio in grande stile con una celebrazione suggestiva che, come riporta «Vanity Fair», sarebbe costata oltre 1 milione di euro.

Tra gli invitati al matrimonio più atteso dell'anno erano presenti Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn, Grace Gummer, Mark Ronson, Donatella Versace e Troye Sivan.

Dua e Callum sono sbarcati in Sicilia mercoledì sera prima dell'arrivo dei loro ospiti, soggiornando a Villa Igea, storico hotel del capoluogo siciliano con una vista mozzafiato.

Le celebrazioni sono iniziate venerdì sera con un rinfresco a Piazza Croce dei Vespri. Successivamente gli ospiti si sono recati a Palazzo Valguarnera Ganci per una cena. Special guest della serata Elton John, che ha dedicato la sua «Your Song» agli sposi novelli.

Anche Madonna tra gli ospiti. Tutto pronto per la festa di nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo

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Versati 5000 euro ai residenti per i disagi

Secondo quanto riportato da «news.com», Dua e Callum avrebbero versato circa 5000 euro ai residenti di Palermo, infastiditi dai disagi causati dal loro matrimonio.

Per il Comune, invece, è stato un grande onore ospitare il matrimonio. «Per noi, ospitare il matrimonio di Dua Lipa qui è un grande onore e l'accoglienza che riceveranno promuoverà la città a livello internazionale», ha dichiarato entusiasta Antonio Rini dell'assessorato al turismo del Comune di Palermo.

«Diversi grandi artisti internazionali arriveranno a Palermo per il matrimonio e questo avrà un grande ritorno per la città».

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