Dua Lipa e Callum Turner han versato 5000 euro ai residenti di Palermo per i disagi?

Palermo a festa per il matrimonio della cantante. Tra gli ospiti Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn, Mark Ronson e Donatella Versace.

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Dua Lipa e Callum Turner si sono giurati amore eterno in Sicilia. Dopo una cerimonia civile molto intima a Londra, i due si sono risposati sabato a Palermo.

E questa volta, la coppia ha optato per un matrimonio in grande stile con una celebrazione suggestiva che, come riporta «Vanity Fair», sarebbe costata oltre 1 milione di euro.

Tra gli invitati al matrimonio più atteso dell'anno erano presenti Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn, Grace Gummer, Mark Ronson, Donatella Versace e Troye Sivan.

Dua e Callum sono sbarcati in Sicilia mercoledì sera prima dell'arrivo dei loro ospiti, soggiornando a Villa Igea, storico hotel del capoluogo siciliano con una vista mozzafiato.

Le celebrazioni sono iniziate venerdì sera con un rinfresco a Piazza Croce dei Vespri. Successivamente gli ospiti si sono recati a Palazzo Valguarnera Ganci per una cena. Special guest della serata Elton John, che ha dedicato la sua «Your Song» agli sposi novelli.

Versati 5000 euro ai residenti per i disagi

Secondo quanto riportato da «news.com», Dua e Callum avrebbero versato circa 5000 euro ai residenti di Palermo, infastiditi dai disagi causati dal loro matrimonio.

Per il Comune, invece, è stato un grande onore ospitare il matrimonio. «Per noi, ospitare il matrimonio di Dua Lipa qui è un grande onore e l'accoglienza che riceveranno promuoverà la città a livello internazionale», ha dichiarato entusiasta Antonio Rini dell'assessorato al turismo del Comune di Palermo.

«Diversi grandi artisti internazionali arriveranno a Palermo per il matrimonio e questo avrà un grande ritorno per la città».