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Sfiorato il record Due milioni di persone al concerto di Shakira a  Rio de Janeiro

SDA

3.5.2026 - 10:03

La spiaggia di Copacabana sabato sera in occasione dell'esibizione della cantante colombiana.
La spiaggia di Copacabana sabato sera in occasione dell'esibizione della cantante colombiana.
Keystone

Due milioni di persone hanno assistito al concerto tenuto a Rio de Janeiro dalla pop star colombiana Shakira: è quanto reso noto dal sindaco della città, Eduardo Cavaliere.

Keystone-SDA

03.05.2026, 10:03

03.05.2026, 10:16

«Tutti a Rio con Shakira: due milioni di persone. La loba ha fatto la storia a Rio. Potete condividerlo: è la cifra ufficiale della Prefettura»: ha scritto su X.

Il livello di affluenza allo show sfiora quindi il record di 2,1 milioni di spettatori al concerto di Lady Gaga lo scorso anno, tenutosi nella stessa location, ovvero la spiaggia di Copacabana.

Shakira è stata prima artista latina a offrire un mega-concerto gratuito sulla famosa spiaggia di Rio.

La cantante ha aperto la sua performance con «La Fuerte», il brano con cui ha dato il via al suo tour, «Las Mujeres Ya No Lloran» (Le donne non piangono più), secondo quanto riporta l'agenzia Efe.

Il più grande palco mai allestito

L'artista è stata accolta da una fragorosa ovazione da parte di centinaia di migliaia di fan quando è apparsa sul palco, una struttura di 1.500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti, dopo una spettacolare esibizione di droni.

Un evento da 130 milioni. Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga

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I droni hanno formato l'immagine di una lupa nel cielo – simbolo della donna emancipata che l'artista ha proiettato nel suo tour – prima di delineare la silhouette del suo volto e concludere con «Te Amo Rio» (Ti amo, Rio).

Per la sicurezza sono stati dispiegati 8 mila agenti di polizia.

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