Vittorio Feltri

Il giornalista pubblica «Mangia come scrivi», un viaggio nei ristoranti del Nord. Ma lui vive di uova al Marsala e latte. E a tavola invita anche... Alberto Stasi.

Vittorio Feltri firma con Tommaso Farina il libro «Mangia come scrivi», guida a 35 ristoranti del Nord Italia.

Ma lui, per scelta, si nutre ogni giorno con due uova crude al Marsala e un bicchiere di latte. «Sono un inappetente – spiega -. Mangio poco per vivere a lungo, come i centenari».

Non ama carne né pesce: «Non voglio uccidere animali. Amo anche i topi: ne ho allevato uno in casa, gli davo grana. E il mare è pieno di deiezioni, evito i pesci». Tuttavia ama i ristoranti per la convivialità. Al «Baretto» di Milano porta anche Alberto Stasi: «Non è l'assassino di Chiara Poggi, l'ho sempre scritto. Lo invito a pranzo lì, fanno il miglior riso al salto».

Feltri non disdegna i cappelletti a Bologna, i pizzoccheri in Valtellina e la cucina della moglie Enoe. Il prossimo progetto? «Le ricette facili del Nord». Tutto, però, sotto il controllo dell'uomo che mangia solo uova, latte... e verità personali.