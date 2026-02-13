Il cantante italiano Eros Ramazzotti (foto d'archivio). IMAGO/Bildagentur Monn

Carlo Conti ha annunciato al TG1 la partecipazione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys come super ospiti nella terza serata del Festival di Sanremo. I due artisti presenteranno un remake de «L'aurora», singolo del cantautore, in un duetto mondiale inedito.

Hai fretta? blue News riassume per te Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme per la prima volta dal vivo durante la terza serata del Festival di Sanremo.

L'annuncio è arrivato da Carlo Conti durante il TG1 di giovedì sera: «Indosso la giacca stasera perché l'annuncio è di quelli importanti».

I due artisti canteranno il loro remake de «L'aurora», uscito a novembre nell'ultimo album del cantante «Una storia importante». Mostra di più

Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme per la prima volta dal vivo, in un'anteprima mondiale che li vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo, prevista per giovedì.

Come scrive «RaiNews», Carlo Conti, durante il TG1 delle 20 di giovedì, ha dichiarato: «Indosso la giacca, stasera, perché l'annuncio è di quelli importanti», rivelando la presenza dei due artisti.

Il conduttore ha inoltre espresso la sua emozione per l'incontro di venerdì al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla co-conduttrice Laura Pausini e ai 30 Big del Festival.

«Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore che il presidente riserva a me, a Laura Pausini e ai protagonisti del festival. Sarà un momento emozionante per noi, per Sanremo e per l'intera discografia italiana», ha aggiunto.

La cantante americana Alicia Keys (foto d'archivio). KEYSTONE

La nuova versione dell'iconico brano

Ramazzotti si prepara a iniziare il suo «Una Storia Importante World Tour» il 14 febbraio da Parigi e tornerà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il 26 febbraio, a 40 anni dalla sua vittoria con «Adesso Tu».

Keys ha reinterpretato e prodotto l'incredibile duetto con il cantante (in versione italiana e spagnola), de «L'aurora», una delle canzoni più intime e preziose del suo repertorio.

La nuova versione del brano, inclusa nell'ultimo album di Ramazzotti «Una storia importante», pubblicato a novembre, vede le voci dei due artisti fondersi in un dialogo autentico, donando alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

L'esibizione a Sanremo rappresenta un ritorno alle origini per Alicia, che onorerà le sue radici italiane, legate ai suoi nonni siciliani.