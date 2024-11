Javier Bardem

L'attore spagnolo Javier Bardem non è stato menzionato da Denis Villeneuve in una recente intervista per il terzo capitolo di «Dune», ma il suo personaggio (Stilgar) è presente nel romanzo di Frank Herbert.

Javier Bardem spera di essere scritturato per il terzo capitolo di «Dune».

A ottobre, il regista Denis Villeneuve ha ammesso di essere al lavoro sull'adattamento cinematografico del romanzo «Dune Messiah» di Frank Herbert, in cui torneranno i personaggi interpretati nei precedenti film da Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Anya Taylor-Joy.

Villeneuve non ha fatto il nome di Bardem nella circostanza, ma l'attore spagnolo è convinto che sarà nel film poiché il suo personaggio, Stilgar, è presente nel libro.

«So di esserci nel libro, quindi dovrei esserci anche nella sceneggiatura. Se così non fosse, mi arrabbierei e non gliele manderei a dire. Lo andrei a prendere in Canada!», ha detto Bardem a «Variety».

«A parte gli scherzi, gli voglio bene (a Villeneuve). Lo adoro. Qualunque cosa faccia e qualunque decisone prenda, sarà bene accetta. Assolutamente. È una persona straordinaria. Un uomo adorabile, divertente, oltre a essere un grande lavoratore».

L'attore vuole esaudire un desiderio del figlio

Javier ha debuttato nei panni di Stilgar, un membro dei Fremen, i nativi del pianeta di Arrakis, in «Dune» del 2021. Ha avuto un ruolo importante nel sequel «Dune – Parte due», uscito nelle sale a marzo.

Se sarà nel cast di «Dune: Messiah», Bardem chiederà a Villeneuve di aiutarlo ad esaudire un sogno per il figlio 13enne Leo.

«Quando ha visto Dune 2, si è alzato in piedi al cinema e ha detto: "Quello è mio padre!"», ha ricordato. «Ma poi alla fine, ha detto: "Ma non hai fatto nessun combattimento con la spada". Quindi ora ho un'altra richiesta per Denis Villeneuve. Se dovessi scegliermi per Dune: Messiah, per favore dammi solo un po' di combattimento con la spada così posso mostrarlo a mio figlio!».

Bardem condivide Leo e la figlia Luna, 11 anni, con la moglie Penélope Cruz.

