Duran Duran

Il musicista britannico combatte con un tumore alla prostata da ben otto anni.

Migliorano le condizioni di salute di Andy Taylor: il componente dei Duran Duran ha deciso di sottoporsi a una cura sperimentale contro il cancro.

Parlando a BBC Breakfast, l'artista ha dichiarato che si sente meglio e che vuole tornare presto a lavoro: «Dovevo mettermi in buona forma per sottopormi a questo trattamento, quindi mi sono preso cura di me stesso in un modo diverso».

«Poi, dopo il primo ciclo di trattamento, ho detto: 'Se sto bene e mi dite che sto bene, va bene se ricomincio a lavorare? Un lavoro leggero, giusto per tirarmi fuori?' Non voglio essere un paziente bloccato qui, voglio essere un paziente che lavora. Un piccolo faro di speranza perché questa roba ti trascina. Il cancro ti trascina nell'oscurità».

Sei settimane fa il 62enne ha iniziato una terapia nucleare sperimentale con un farmaco chiamato Lutetium 177.

«Ho iniziato la terapia nucleare. Ho fatto test e scansioni... la fase in cui mi trovo, la fase quattro, questa terapia è arrivata nel Regno Unito solo di recente. È molto, molto nuova. – ha spiegato Taylor – Essenzialmente è una medicina nucleare. Viene immessa nel tuo corpo e rileva il cancro all'esterno delle cellule e colpisce solo le cellule tumorali nelle ossa, che è principalmente dove le ho io e le colpisce. Ma se accanto c'è una cellula sana, non la tocca. Quindi non è curativa, ma posso tornare in piena forma. Starò bene per cinque anni».

Covermedia