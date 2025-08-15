Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video

Un utente ha catturato il momento in cui il cantante pugliese, con agilità sorprendente, ha lasciato il microfono per salire sulla struttura metallica ai lati del palco, paragonandolo a Spiderman.
Questo gesto ha suscitato sia ironia che ammirazione tra gli spettatori. Nonostante l'audace acrobazia, Albano ha continuato la sua esibizione con orgoglio e senza esitazioni, ricevendo applausi e stupore dal pubblico.
Le immagini dell'impresa hanno rapidamente fatto il giro del web, accompagnate da commenti ironici. Un utente ha scritto: «Lui 82 anni e si arrampica sul palco, io a 23 che guardo questo video dal mio divano».
Le immagini, diventate subito virale, dimostrano ancora una volta la vitalità e l'energia di colui che in quasi settant'anni di carriera ha venduto la bellezza di 25 milioni di dischi.
