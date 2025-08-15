Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video

Al Bano Carrisi ha inciso il suo primo disco «La strada/Devo dirti di no» nel 1965: un monumento della musica italiana. KEYSTONE

Un video virale mostra Al Bano Carrisi, a 82 anni, mentre si arrampica agilmente sul palco durante un concerto a Serradifalco, in Sicilia, suscitando stupore e ammirazione tra gli spettatori.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te L'82enne Al Bano, ancora molto attivo professionalmente, si trovava a Serradifalco in Sicilia per un concerto.

Nel mezzo dell'esibizione, all'improvviso, il cantante si è arrampicato agilmente sull'impalcatura del palco.

Il video, ripreso da uno spettatore incredulo, è diventato subito virale. I commenti non sono mancati. Mostra di più

A 82 anni in genere la gente esce per delle brevi camminate, legge, sta seduta in poltrona o si prende cura delle rose. Al Bano no. Lui si arrampica sulle impalcature del palco alte almeno 5 metri.

È successo durante un concerto a Serradifalco, in Sicilia, come riportato da «adnkronos» , che il signor Carrisi ha dimostrato che l'età è solo un numero.

A 82 anni, infatti, il celebre cantante si è arrampicato sulle impalcature del palco, lasciando il pubblico senza parole.

Non Al Bano che si arrampica sulle colonne del palco a 82 anni suonati ✈️✈️ pic.twitter.com/U3xW1AgGiA — 💫 (@Boomerissima) August 13, 2025

Un utente ha catturato il momento in cui il cantante pugliese, con agilità sorprendente, ha lasciato il microfono per salire sulla struttura metallica ai lati del palco, paragonandolo a Spiderman.

Questo gesto ha suscitato sia ironia che ammirazione tra gli spettatori. Nonostante l'audace acrobazia, Albano ha continuato la sua esibizione con orgoglio e senza esitazioni, ricevendo applausi e stupore dal pubblico.

Le immagini dell'impresa hanno rapidamente fatto il giro del web, accompagnate da commenti ironici. Un utente ha scritto: «Lui 82 anni e si arrampica sul palco, io a 23 che guardo questo video dal mio divano».

Le immagini, diventate subito virale, dimostrano ancora una volta la vitalità e l'energia di colui che in quasi settant'anni di carriera ha venduto la bellezza di 25 milioni di dischi.