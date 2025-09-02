  1. Clienti privati
Cinema Dwayne Johnson si racconta a Venezia: «Hollywood mi aveva messo in un angolo»

Covermedia

2.9.2025 - 13:00

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson

La star di «Fast & Furious» e «Jumanji» cambia rotta: al Festival di Venezia ha presentato «The Smashing Machine», biopic in cui interpreta il campione UFC Mark Kerr. Un progetto che segna una svolta nella sua carriera.

Per anni è stato l'eroe muscolare che Hollywood voleva: inseguimenti spettacolari, avventure senza respiro, incassi miliardari al botteghino.

Ora Dwayne Johnson rivendica una nuova libertà creativa. Alla Mostra del Cinema di Venezia l'attore ha ha scelto di rischiare con un progetto diverso.

«Bova-gate». Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

«Bova-gate»Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

«È da molto tempo che desideravo fare qualcosa di diverso», ha confessato durante la conferenza stampa di «The Smashing Machine», biopic diretto da Benny Safdie che lo vede nei panni del campione di MMA Mark Kerr. Al suo fianco sul palco c'era anche Emily Blunt, interprete di Dawn Staples, la compagna del lottatore.

«The Rock» ha spiegato con franchezza come l'industria cinematografica l'abbia spesso spinto a rincorrere il botteghino: «Quando sei a Hollywood, tutto diventa questione di incassi. E se insegui il box office, rischi di finire in una categoria ben precisa, quella che Hollywood ha deciso per te. Questo è il tuo binario, questo è quello che devi fare».

«Dopo la caccia». Julia Roberts brilla a Venezia: la professoressa di filosofia è sulla scia di un altro Oscar

«Dopo la caccia»Julia Roberts brilla a Venezia: la professoressa di filosofia è sulla scia di un altro Oscar

Una gabbia che, a suo dire, lo ha frenato. «Avevo dentro una voce che continuava a ripetermi: «E se ci fosse di più? E se io potessi fare altro?"», ha raccontato. «A volte servono persone che ami e rispetti, come Emily e Benny, per dirti che sì, puoi farcela».

«The Smashing Machine» è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia e uscirà nelle sale americane il 3 ottobre.

Mostra del Cinema. Jude Law incanta Venezia nei panni di Vladimir Putin. Dieci minuti di standing ovation per «Il Mago del Cremlino»

Mostra del CinemaJude Law incanta Venezia nei panni di Vladimir Putin. Dieci minuti di standing ovation per «Il Mago del Cremlino»

