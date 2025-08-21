Dylan Walsh

Il SUV dell'attore è finito fuori strada contro due pali della luce nel New Jersey. Due familiari sono stati portati in ospedale, ma Walsh rassicura: «Siamo tutti al sicuro».

Covermedia Covermedia

Momenti di paura per Dylan Walsh, volto noto della serie cult «Nip/Tuck». L'attore è rimasto coinvolto domenica in un grave incidente d'auto insieme a quattro membri della sua famiglia mentre viaggiava lungo la East River Road a Rumson, nel New Jersey.

Il veicolo, un Ford Explorer del 2022, ha improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta, per poi schiantarsi contro un palo della luce e successivamente contro un secondo.

L'impatto ha causato anche un blackout temporaneo nella zona e la chiusura dell'incrocio per consentire la sostituzione delle strutture danneggiate.

«Siamo tutti al sicuro e siamo già tornati a casa»

Mercoledì il 61enne ha voluto rassicurare i fan con un comunicato diffuso dal suo portavoce a Us Weekly: «Per fortuna siamo tutti al sicuro e siamo già tornati a casa. La famiglia è profondamente grata per la rapidità d'intervento della polizia, dei vigili del fuoco e dei paramedici di Rumson, così come al personale del Riverview Medical Center per le cure ricevute».

Nella nota, Walsh ha anche voluto ringraziare lo staff del River Point Inn per il supporto immediato nell'immediato post-incidente. Due passeggeri avrebbero accusato dolori e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre resta ancora da chiarire chi fosse alla guida al momento dello schianto.

La moglie dell'attore, Leslie Bourque-Walsh, ha fatto riferimento all'accaduto in un post su Facebook – poi rimosso – scrivendo: «Era la nostra famiglia coinvolta nell'incidente di ieri su River Road. Vogliamo solo ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di noi in questo momento spaventoso».

Le indagini sull'incidente sono tuttora in corso, ma la notizia ha già suscitato grande preoccupazione tra i fan di Walsh, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del dottor Sean McNamara nella serie che negli anni Duemila ha ridefinito il medical drama televisivo.