Dopo le scuse sul «WSJ» È crisi tra Bianca Censori e Kanye West, lei avrebbe cercato di lasciarlo più volte

ai-scrape

7.2.2026 - 11:00

Il rapper americano Kanye West (foto d'archivio).
Il rapper americano Kanye West (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il matrimonio tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe in crisi, con tensioni che si sono intensificate a causa delle sfide legate alla salute mentale del rapper. «Lei ha cercato più volte di lasciarlo prima che andasse in psicoterapia», sostiene una fonte vicino alla coppia.

Alessia Moneghini

07.02.2026, 11:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il matrimonio tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe in una forte crisi a causa dei problemi di salute mentale del rapper.
  • «Lei ha cercato più volte di lasciarlo prima che andasse in psicoterapia», ha dichiarato una fonte vicina alla coppia.
  • La notizia segue le scuse pubbliche che l'artista ha fatto sul «Wall Street Journal» per le sue dichiarazioni razziste e antisemite.
Mostra di più

Il matrimonio tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe in una fase di forte tensione. La coppia, unita dal 2023, sarebbe in crisi da tempo e adesso sembra essersi intensificata.

Secondo una fonte vicina ai due, scrive «People», «lei ha cercato più volte di lasciarlo prima che andasse in psicoterapia». E aggiunge: «Bianca era molto infelice nel matrimonio da tempo e ha provato ad andarsene in diverse occasioni».

Il rapper ha di recente ammesso di soffrire di disturbo bipolare, rivelando a «Vanity Fair» di aver attraversato un episodio depressivo profondo a causa di un farmaco antipsicotico. Questo lo ha portato a cercare aiuto in una clinica di riabilitazione in Svizzera.

Una persona vicina a West ha descritto il suo ciclo di instabilità mentale: «Quando non sta bene mentalmente, crea molto caos, che poi ha conseguenze durature». 

Una volta tornato a uno stato più stabile, si rende conto dei danni causati, il che «genera un forte senso di colpa, che rende difficile mantenere un equilibrio emotivo».

Le scuse sul «Wall Street Journal»

Come riporta anche «Leggo», John Monopoly, manager di lunga data di West, ha dichiarato che l'artista sta finalmente affrontando la sua salute mentale.

Un segno di questa consapevolezza è stata la pubblicazione di una lettera di scuse per le sue esternazioni razziste e in particolare antisemite sul «Wall Street Journal».

Il rapper ha spiegato che le dichiarazioni sarebbero state una conseguenza del disturbo bipolare e di «un episodio maniacale durato quattro mesi, segnato da comportamenti psicotici, paranoidi e impulsivi»

«Mi pento e mi vergogno profondamente delle mie azioni in quello stato, e mi impegno ad assumermi la responsabilità, a curarmi e a cambiare in modo concreto», ha affermato West.

Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Un Robin Hood in Svizzera: ecco lo skilift che non fa pagare il biglietto
Ghali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

