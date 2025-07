È morta a soli 20 anni la cugina dei principi William ed Harry

La cugina di William e Harry è morta. Martin Meissner/AP/dpa

La famiglia reale britannica è in lutto: Rosie Roche, la cugina 20enne del principe Harry e del principe William, è stata trovata morta nella sua casa di famiglia a Norton. La sua morte non è considerata sospetta.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Rosie Roche è stata trovata senza vita nella casa dei genitori dalla madre e dalla sorella.

Secondo la polizia, accanto al suo corpo è stata trovata un'arma da fuoco, ma non ci sono prove di omicidio.

È previsto un funerale privato nella cerchia dei parenti più stretti, ma non è ancora chiaro il contesto esatto. Mostra di più

Un tragico lutto ha colpito i reali britannici: è morta Rosie Roche, la cugina 20enne dei principi Harry e William. È stata trovata senza vita dalla madre e dalla sorella nella casa di famiglia a Norton il 14 luglio, proprio mentre faceva i bagagli per un viaggio con degli amici.

Secondo i media britannici, tra cui il «Sun», accanto a lei è stata trovata un'arma da fuoco. La polizia ha classificato il decesso come «non sospetto» e non ci sono prove di un coinvolgimento di terzi. Non si sa ancora se la giovane abbia lasciato un biglietto d'addio.

Funerale in una cerchia ristretta

In un necrologio pubblicato sullo «Yorkshire Post», Rosie viene descritta come l'amata figlia di Hugh e Pippa, l'amorevole sorella di Archie e Agatha e la nipote di Derek e Rae Long.

La giovane studiava Letteratura inglese all'Università di Durham ed era considerata amante del divertimento e ambiziosa.

Sempre secondo il necrologio, la famiglia sta pianificando un funerale privato in una cerchia ristretta. Un servizio funebre pubblico avrà luogo in una data successiva.

Questo è già il secondo suicidio in poco tempo per la famiglia reale britannica: solo a febbraio si era tolto la vita con un'arma da fuoco Thomas Kingston, il marito di lady Gabriella Windsor.