Aveva 76 anni È morta Enrica Bonaccorti, aveva un tumore al pancreas

Sara Matasci

12.3.2026

Entica Bonaccorti
Entica Bonaccorti
imago/Pacific Press Agency

La conduttrice TV italiana aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato il cancro. E solo a gennaio aveva fatto sapere che la malattia stava peggiorando.

Sara Matasci

12.03.2026, 10:33

12.03.2026, 10:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, da tempo stava lottando contro un tumore al pancreas. 
  • Solo il 25 gennaio, ai microfoni di «Verissimo», aveva ammesso che la malattia stava peggiorando.
  • La carriera di Enrica Bonaccorti è tra le più ricche della televisione italiana.
Enrica Bonaccorti ha perso la sua lotta contro un tumore al pancreas. La conduttrice è morta all'età di 76 anni.

Solo il 25 gennaio, ai microfoni di «Verissimo», aveva ammesso che la malattia stava peggiorando: «Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori».

Una delle carriere più ricche della televisione italiana

Attrice, conduttrice, paroliera e scrittrice: come riporta «Leggo», la carriera di Enrica Bonaccorti è tra le più ricche della televisione italiana.

Nata Savona il 18 novembre 1949, dagli esordi teatrali negli anni Settanta, passando per il cinema e i grandi show Rai come «Il sesso forte» (1978), «Italia Sera »e «Pronto, chi gioca?», la 76enne ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia e al ritmo brillante della conduzione.

Negli anni Novanta è approdata a Mediaset con programmi come «Cari genitori» e il fenomeno «Non è la Rai». Nel 2019 è tornata anche in prima serata con «Ho qualcosa da dirti» su TV8.

Alla televisione ha sempre affiancato scrittura, radio e collaborazioni editoriali, confermandosi una voce riconoscibile e attenta alle tematiche sociali e familiari.

Nel settembre 2023 aveva condiviso la notizia dell'operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l'inserimento di 4 bypass. Anche in quell'occasione la raccomandazione era stata: «Controllatevi quanto più potete!».

