È morta Enrica Bonaccorti, aveva un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti ha perso la sua lotta contro un tumore al pancreas. La conduttrice è morta all'età di 76 anni.
Solo il 25 gennaio, ai microfoni di «Verissimo», aveva ammesso che la malattia stava peggiorando: «Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori».
Una delle carriere più ricche della televisione italiana
Attrice, conduttrice, paroliera e scrittrice: come riporta «Leggo», la carriera di Enrica Bonaccorti è tra le più ricche della televisione italiana.
Nata Savona il 18 novembre 1949, dagli esordi teatrali negli anni Settanta, passando per il cinema e i grandi show Rai come «Il sesso forte» (1978), «Italia Sera »e «Pronto, chi gioca?», la 76enne ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia e al ritmo brillante della conduzione.
Negli anni Novanta è approdata a Mediaset con programmi come «Cari genitori» e il fenomeno «Non è la Rai». Nel 2019 è tornata anche in prima serata con «Ho qualcosa da dirti» su TV8.
Alla televisione ha sempre affiancato scrittura, radio e collaborazioni editoriali, confermandosi una voce riconoscibile e attenta alle tematiche sociali e familiari.
Nel settembre 2023 aveva condiviso la notizia dell'operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l'inserimento di 4 bypass. Anche in quell'occasione la raccomandazione era stata: «Controllatevi quanto più potete!».