È morta Enrica Bonaccorti, aveva un tumore al pancreas

Entica Bonaccorti imago/Pacific Press Agency

La conduttrice TV italiana aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato il cancro. E solo a gennaio aveva fatto sapere che la malattia stava peggiorando.

Hai fretta? blue News riassume per te È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, da tempo stava lottando contro un tumore al pancreas.

Solo il 25 gennaio, ai microfoni di «Verissimo», aveva ammesso che la malattia stava peggiorando.

La carriera di Enrica Bonaccorti è tra le più ricche della televisione italiana. Mostra di più

Enrica Bonaccorti ha perso la sua lotta contro un tumore al pancreas. La conduttrice è morta all'età di 76 anni.

Solo il 25 gennaio, ai microfoni di «Verissimo», aveva ammesso che la malattia stava peggiorando: «Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori».

Una delle carriere più ricche della televisione italiana

Attrice, conduttrice, paroliera e scrittrice: come riporta «Leggo», la carriera di Enrica Bonaccorti è tra le più ricche della televisione italiana.

Nata Savona il 18 novembre 1949, dagli esordi teatrali negli anni Settanta, passando per il cinema e i grandi show Rai come «Il sesso forte» (1978), «Italia Sera »e «Pronto, chi gioca?», la 76enne ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia e al ritmo brillante della conduzione.

Negli anni Novanta è approdata a Mediaset con programmi come «Cari genitori» e il fenomeno «Non è la Rai». Nel 2019 è tornata anche in prima serata con «Ho qualcosa da dirti» su TV8.

Alla televisione ha sempre affiancato scrittura, radio e collaborazioni editoriali, confermandosi una voce riconoscibile e attenta alle tematiche sociali e familiari.

Nel settembre 2023 aveva condiviso la notizia dell'operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l'inserimento di 4 bypass. Anche in quell'occasione la raccomandazione era stata: «Controllatevi quanto più potete!».