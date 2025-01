È morta la cantante britannica Marianne Faithfull La cantante e attrice britannica Marianne Faithfull («As Tears Go By») è morta all'età di 78 anni. Immagine: KEYSTONE Oltre come interprete, Marianne Faithfull è nota per essere stata la storica fidanzata di Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones. Immagine: KEYSTONE Marianne Faithfull al 57° Festival Internazionale del Cinema «Berlinale» di Berlino, per il suo film «Irina Palm», nel 2007. Immagine: KEYSTONE La cantante sul palco, nella sala Stravinski, durante la serata Rock It al 33° Montreux Jazz Festival a Montreux del 1999. Immagine: KEYSTONE È morta la cantante britannica Marianne Faithfull La cantante e attrice britannica Marianne Faithfull («As Tears Go By») è morta all'età di 78 anni. Immagine: KEYSTONE Oltre come interprete, Marianne Faithfull è nota per essere stata la storica fidanzata di Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones. Immagine: KEYSTONE Marianne Faithfull al 57° Festival Internazionale del Cinema «Berlinale» di Berlino, per il suo film «Irina Palm», nel 2007. Immagine: KEYSTONE La cantante sul palco, nella sala Stravinski, durante la serata Rock It al 33° Montreux Jazz Festival a Montreux del 1999. Immagine: KEYSTONE

È morta a 78 anni Marianne Faithfull, cantante e attrice britannica nota per come interprete e come storica fidanzata di Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, nella Swinging London degli anni '60. Lo riporta la BBC citando una portavoce.

Keystone-SDA, Alessia Moneghini Alessia Moneghini

Fra i successi giovanili della Faithfull si ricorda la hit «As Tears Go By», che nel 1964 entrò nella top ten britannica. Ma non va dimenticato anche il suo ruolo da protagonista in «The Girl On A Motorcycle», film uscito nelle sale nel fatidico 1968 e tradotto in italiano con il titolo «Nuda sotto la pelle».

Dopo un periodo difficile, segnato dagli abusi degli anni ruggenti del rock, fino al decennio dei '70, fu in grado di rilanciare la sua carriera.

«È con profonda tristezza - si legge in un comunicato diffuso da un portavoce - che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull. Marianne è spirata pacificamente a Londra circondata dalla famiglia che amava. Ci mancherà tanto».