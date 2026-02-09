È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni

La contessa Patrizia De Blanck in una foto del 2021. imago images/ZUMA Wire

La figlia Giada ha annunciato la scomparsa della madre, Patrizia De Blanck, attraverso un post su Instagram, ricordando la sua vita straordinaria e il suo impatto duraturo.

Hai fretta? blue News riassume per te La contessa Patrizia De Blanck è morta a Roma all'età di 85 anni dopo una lunga malattia.

L'annuncio della sua morte arriva dalla figlia Giada con un post su Instagram.

«Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca», scrive Giada nel lungo messaggio sui social. Mostra di più

Patrizia De Blanck è morta a Roma all'età di 85 anni. Come riporta «RaiNews», la notizia della morte è stata diffusa dalla figlia Giada tramite un post su Instagram.

La contessa, nota per il suo spirito indomito e la sua presenza nel mondo del gossip e della televisione italiani, è deceduta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Il suo annuncio ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio e ricordi sui social media.

Giada ha espresso il suo dolore in un messaggio toccante: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck».

Ha descritto la madre come una figura iconica che ha incarnato eleganza, romanticismo e autenticità, segnando un'epoca: «Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me».

Giada ha raccontato di aver dedicato la sua vita alla madre, curandola con dedizione e salvandola in passato: «Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore».

Ha concluso promettendo di vivere per due, nonostante il dolore incommensurabile che prova per la perdita di una parte di sé.