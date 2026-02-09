È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni

Patrizia De Blanck è morta a Roma all'età di 85 anni. Come riporta «RaiNews», la notizia della morte è stata diffusa dalla figlia Giada tramite un post su Instagram.
La contessa, nota per il suo spirito indomito e la sua presenza nel mondo del gossip e della televisione italiani, è deceduta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Il suo annuncio ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio e ricordi sui social media.
Giada ha espresso il suo dolore in un messaggio toccante: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck».
Ha descritto la madre come una figura iconica che ha incarnato eleganza, romanticismo e autenticità, segnando un'epoca: «Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me».
Giada ha raccontato di aver dedicato la sua vita alla madre, curandola con dedizione e salvandola in passato: «Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore».
Ha concluso promettendo di vivere per due, nonostante il dolore incommensurabile che prova per la perdita di una parte di sé.