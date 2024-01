Glynis Johns è morta all'età di 100 anni. Il suo ruolo più famoso è stato quello di Winifred Banks nel musical cinematografico «Mary Poppins» negli anni Sessanta. Bild: IMAGO/glasshouseimages

L'attrice Glynis Johns è morta all'età di 100 anni. L'attrice britannica ha recitato in circa 100 film. Il suo ruolo più noto è stato quello di Winifred Banks nel film musical «Mary Poppins».

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Glynis Johns è morta all'età di 100 anni.

Il suo ruolo più noto è quello di Winifred Banks nel musical cinematografico «Mary Poppins», interpretato a metà degli anni Sessanta.

Johns ha debuttato sul palcoscenico da adolescente prima di lanciare la sua carriera cinematografica alla fine degli anni Trenta. Mostra di più

Lo scorso ottobre ha festeggiato il suo centesimo compleanno e ora la famiglia, gli amici e i fan sono in lutto per la perdita di Glynis Johns.

L'attrice britannica, nata in Sudafrica, è morta giovedì «per cause naturali in una casa di riposo a Los Angeles». Lo ha annunciato il suo manager Mitch Clem alla rivista di settore «The Hollywood Reporter».

Johns ha debuttato in teatro da adolescente prima di iniziare la sua carriera cinematografica nel 1938. All'inizio, l'attrice è stata vista soprattutto in ruoli di supporto. La sua svolta avviene nel 1948 con il ruolo di «Miranda» nell'omonimo film.

«Mary Poppins» ha reso Glynis Johns una star

Seguono ruoli in film di successo come «Incredibile viaggio viaggio verso l'ignoto», «L'irresistibile» e i film Disney «Una principessa si innamora» e «Rob Roy - Il bandito di Scozia».

Glynis Johns ha raggiunto la fama mondiale a metà degli anni Sessanta interpretando l'attivista per i diritti delle donne e madre Winifred Banks nel film Disney «Mary Poppins», uno dei musical cinematografici di maggior successo di tutti i tempi.

Glynis Johns è poi apparsa in molte importanti produzioni hollywoodiane. Ha recitato anche in serie di successo come «Cin cin», «Murder is Her Hobby» e «Love Boat».

In seguito, ha persino ottenuto una sitcom tutta sua, «Glynis», sul canale televisivo statunitense CBS, in cui interpretava una scrittrice di gialli e una detective dilettante.

Glynis Johns è stata una volta nominata all'Oscar

L'attrice è stata insignita di numerosi premi per le sue interpretazioni sul grande schermo e a Broadway. È stata anche nominata per un Golden Globe e un Oscar e nel 1998 è stata ufficialmente nominata «Leggenda Disney». Ha concluso la sua carriera un anno dopo.

Glynis Johns si è sposata quattro volte e ha avuto un figlio, Gareth Forwood, che ha lavorato anche come attore, e che è morto 17 anni fa a causa di un cancro.