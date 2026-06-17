È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman

L'attrice turca Ece Irtem è morta all'età di 35 anni. Il suo corpo è stato trovato privo di vita nella sua casa a Istanbul. Le cause del decesso sono ancora al vaglio delle autorità. L'interprete è diventata nota al pubblico internazionale per aver recitato in «Mr. Wrong - Lezioni d'amore», al fianco di Can Yaman e Ozge Gurel.

Hai fretta? blue News riassume per te Ece Irtem è morta all'età di 35 anni: il corpo senza vita dell'attrice turca è stato trovato nella sua abitazione di Istanbul.

Si ipotizza che la donna abbia avuto un arresto cardiaco, ma le autorità devono ancora chiarire le cause del decesso.

L'interprete è diventata nota al pubblico internazionale per aver recitato in «Mr. Wrong - Lezioni d'amore», al fianco di Can Yaman e Ozge Gurel. Mostra di più

Un tragico evento ha colpito il mondo della televisione turca.

Come riporta, tra gli altri, «Adnkronos», Ece Irtem è stata trovata senza vita lunedì 15 giugno all'interno della sua residenza situata nel quartiere di Kadıkoy a Istanbul. L'attrice aveva appena compiuto 35 anni il giorno precedente.

Come rende noto la stampa turca la morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco improvviso. Le autorità competenti stanno comunque effettuando gli accertamenti medico-legali necessari per confermare l'esatta dinamica del decesso.

Come scrive l'agenzia stampa, la notizia ha assunto contorni particolarmente drammatici considerando che l'attrice aveva festeggiato il proprio compleanno soltanto poche ore prima, ringraziando i fan sui social.

Una carriera di successo

Irtem è nata il 14 giugno 1991 a Sivas nell'Anatolia centrale. Fin dall'infanzia aveva manifestato un forte interesse verso il mondo dello spettacolo, si legge sul portale.

Dopo aver conseguito la laurea presso il Dipartimento di canto e opera dell'Università di Yasar ha proseguito la sua formazione artistica studiando recitazione presso il Centro Culturale Sadri Alısık.

Il debutto televisivo risale al 2014 con la serie «Kacak Gelinler». In seguito ha partecipato a diverse produzioni di successo in Turchia tra cui «O Hayat Benim» e «Paramparca». Ha poi recitato anche in «Yeni Gelin» e «Payitaht Abdulhamid».

La svolta internazionale è arrivata nel 2020 quando aveva ottenuto il ruolo di Gizem Sezer nella serie romantica «Mr. Wrong - Lezioni d'amore», dove ha recitato accanto a Can Yaman e Ozge Gurel.

Gli ultimi lavori dell'attrice includevano serie popolari come «Mahkum» e «Forbidden Fruit» oltre a «The Family».

I messaggi di cordoglio

Come scrive «Adnkronos», la notizia della scomparsa ha generato una profonda commozione sia in Turchia sia all'estero.

Yaman è stato tra i primi a rendere omaggio alla collega, pubblicando sui propri canali social una fotografia che li ritraeva insieme durante le riprese. L'immagine è accompagnata dal simbolo di un cuore spezzato.

Numerosi colleghi e amici appartenenti al mondo dello spettacolo hanno inviato messaggi di cordoglio. Molti di loro hanno voluto ricordare il talento e la professionalità dell'attrice oltre alla sua sensibilità umana.