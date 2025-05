George Wendt nel film "Cheers" imago images/Everett Collection

George Wendt, l'attore americano noto per il ruolo del brontolone Norm Peterson nella celebre serie tv americana «Cheers» («Cin cin» alle nostre latitudini), è morto a 76 anni. Lo riportano i media americani.

Era stato candidato a sei Emmy consecutivi per il suo ruolo di cliente del bar al fianco di Ted Danson in una delle sitcom di maggior successo della storia televisiva americana, andata in onda dal 1982 al 1993.

«La famiglia di George ha confermato la notizia della sua morte martedì mattina presto, annunciando che si è spento serenamente nel sonno», ha dichiarato la portavoce.

Wendt era anche lo zio di Jason Sudeikis, la star della serie «Ted Lasso».