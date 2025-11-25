Jan Zimmermann ha parlato apertamente sul suo canale YouTube «Gewitter im Kopf» della sua vita con la sindrome di Tourette, raggiungendo milioni di persone. Il giovane youtuber è stato trovato morto a soli 27 anni nel suo appartamento: la causa del decesso è stato un attacco epilettico.

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Lo youtuber tedesco Jan Zimmermann, noto per il suo canale «Gewitter im Kopf», è stato trovato morto nel suo appartamento di Königswinter all'età di 27 anni.

Il giovane era noto per aver raccontato apertamente della sindrome di Tourette di cui soffriva.

In seguito all'autopsia, la polizia ha escluso l'ipotesi di un omicidio e ha già concluso l'indagine sulla morte.

La famiglia ha annunciato sul suo profilo Instagram che la causa del decesso è stata un attacco epilettico. Mostra di più

Il noto creatore Jan Zimmermann, conosciuto per il canale YouTube «Gewitter im Kopf», è morto all'età di 27 anni. La polizia ha confermato al «Bild» che il giovane è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Königswinter, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la sera del 18 novembre.

Inizialmente le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sulla morte, che nel frattempo si è conclusa. L'autopsia non ha rivelato alcuna prova di un crimine.

Lunedì sera la famiglia ha annunciato la causa del decesso sul suo account Instagram: «Jan è morto in modo molto improvviso e inaspettato il 18 novembre a causa di una crisi epilettica».

«Al momento non ci sentiamo in grado di fornire ulteriori informazioni al riguardo. Vi preghiamo di astenervi dal contattarci per ulteriori messaggi in merito a questa vicenda», si legge nella didascalia al post.

Famoso grazie a un canale YouTube

Zimmermann e il suo amico Tim Lehmann sono diventati famosi in tutta la Germania nel 2019: hanno raggiunto un pubblico enorme con il loro canale YouTube (circa due milioni di abbonati). Zimmermann ha raccontato in modo divertente e aperto la sua vita con la sindrome di Tourette.

Le persone affette dalla sindrome di Tourette soffrono di movimenti o vocalizzi involontari, noti come tic. Questi si verificano automaticamente e chi ne è affetto non può controllarli o sopprimerli coscientemente.

Zimmermann ha reso pubblica la sua condizione per la prima volta nel febbraio 2019, in un servizio del programma ProSieben «Galileo». Il servizio ha attirato molta attenzione e poco dopo ha creato il suo canale YouTube.

Alla fine del 2022, Zimmermann si è fatto installare un pacemaker cerebrale come parte del suo trattamento per ridurre i suoi tic.