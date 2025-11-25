Jan Zimmermann ha parlato apertamente sul suo canale YouTube «Gewitter im Kopf» della sua vita con la sindrome di Tourette, raggiungendo milioni di persone. Il giovane youtuber è stato trovato morto a soli 27 anni nel suo appartamento: la causa del decesso è stato un attacco epilettico.
Il noto creatore Jan Zimmermann, conosciuto per il canale YouTube «Gewitter im Kopf», è morto all'età di 27 anni. La polizia ha confermato al «Bild» che il giovane è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Königswinter, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la sera del 18 novembre.
Inizialmente le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sulla morte, che nel frattempo si è conclusa. L'autopsia non ha rivelato alcuna prova di un crimine.
Lunedì sera la famiglia ha annunciato la causa del decesso sul suo account Instagram: «Jan è morto in modo molto improvviso e inaspettato il 18 novembre a causa di una crisi epilettica».
«Al momento non ci sentiamo in grado di fornire ulteriori informazioni al riguardo. Vi preghiamo di astenervi dal contattarci per ulteriori messaggi in merito a questa vicenda», si legge nella didascalia al post.
Famoso grazie a un canale YouTube
Zimmermann e il suo amico Tim Lehmann sono diventati famosi in tutta la Germania nel 2019: hanno raggiunto un pubblico enorme con il loro canale YouTube (circa due milioni di abbonati). Zimmermann ha raccontato in modo divertente e aperto la sua vita con la sindrome di Tourette.
Le persone affette dalla sindrome di Tourette soffrono di movimenti o vocalizzi involontari, noti come tic. Questi si verificano automaticamente e chi ne è affetto non può controllarli o sopprimerli coscientemente.
Zimmermann ha reso pubblica la sua condizione per la prima volta nel febbraio 2019, in un servizio del programma ProSieben «Galileo». Il servizio ha attirato molta attenzione e poco dopo ha creato il suo canale YouTube.
Alla fine del 2022, Zimmermann si è fatto installare un pacemaker cerebrale come parte del suo trattamento per ridurre i suoi tic.