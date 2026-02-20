È morto a soli 53 anni Eric Dane, star di «Grey's Anatomy»

L'attore statunitense Eric Dane, che si è fatto conoscere grazie alla serie TV «Grey's Anatomy», è morto.
«Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da amici intimi, dalla sua amata moglie e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano tutto per lui», ha dichiarato il «New York Times» citando una dichiarazione di Melissa Bank, portavoce di Dane. Anche il «Washington Post» ha citato la stessa dichiarazione.
Solo nell'aprile del 2025 l'attore aveva annunciato che gli era stata diagnosticata la SLA. Aveva 53 anni.
Oltre Grey's Anatomy
Dane ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo ruolo di medico nella serie «Grey's Anatomy». Interpretava il chirurgo e rubacuori dottor Mark Sloan, noto anche come «McSteamy».
Successivamente ha assunto il ruolo principale di un capitano della Marina nella serie «The Last Ship». Dal 2019 è stato davanti alla telecamera per la produzione HBO «Euphoria».
Dane è apparso anche in diversi lungometraggi, tra cui «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me», «Valentine's Day» e «Bad Boys: Ride or Die». Ma poi la sua carriera si è interrotta improvvisamente a causa della malattia.
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) colpisce il sistema nervoso centrale e periferico. I nervi vengono distrutti, provocando disturbi della deglutizione, della respirazione e del linguaggio, atrofia muscolare e paralisi, che alla fine portano alla morte.