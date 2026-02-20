È morto a soli 53 anni Eric Dane, star di «Grey's Anatomy»

Eric Dane KEYSTONE

L'attore statunitense Eric Dane è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di medico nella serie TV «Grey's Anatomy». Nel 2025 aveva annunciato di avere una malattia terminale.

L'attore statunitense Eric Dane, noto per «Grey's Anatomy», è morto all'età di 53 anni, secondo quanto riportato da diversi media statunitensi che citano il suo portavoce.

Solo nell'aprile del 2025 Dane aveva reso pubblico di essere affetto dalla SLA, che alla fine lo ha portato alla morte.

Ha raggiunto la fama mondiale interpretando il dottor Mark Sloan («McSteamy») in «Grey's Anatomy» e in seguito ha recitato, tra l'altro, in «The Last Ship», «Euphoria» e in diversi film. Mostra di più

L'attore statunitense Eric Dane, che si è fatto conoscere grazie alla serie TV «Grey's Anatomy», è morto.

«Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da amici intimi, dalla sua amata moglie e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano tutto per lui», ha dichiarato il «New York Times» citando una dichiarazione di Melissa Bank, portavoce di Dane. Anche il «Washington Post» ha citato la stessa dichiarazione.

Solo nell'aprile del 2025 l'attore aveva annunciato che gli era stata diagnosticata la SLA. Aveva 53 anni.

Oltre Grey's Anatomy

Dane ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo ruolo di medico nella serie «Grey's Anatomy». Interpretava il chirurgo e rubacuori dottor Mark Sloan, noto anche come «McSteamy».

Successivamente ha assunto il ruolo principale di un capitano della Marina nella serie «The Last Ship». Dal 2019 è stato davanti alla telecamera per la produzione HBO «Euphoria».

Dane è apparso anche in diversi lungometraggi, tra cui «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me», «Valentine's Day» e «Bad Boys: Ride or Die». Ma poi la sua carriera si è interrotta improvvisamente a causa della malattia.

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) colpisce il sistema nervoso centrale e periferico. I nervi vengono distrutti, provocando disturbi della deglutizione, della respirazione e del linguaggio, atrofia muscolare e paralisi, che alla fine portano alla morte.