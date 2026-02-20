  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Era malato di SLA È morto a soli 53 anni Eric Dane, star di «Grey's Anatomy»

dpa

20.2.2026 - 07:44

Eric Dane
Eric Dane
KEYSTONE

L'attore statunitense Eric Dane è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di medico nella serie TV «Grey's Anatomy». Nel 2025 aveva annunciato di avere una malattia terminale.

DPA

20.02.2026, 07:44

20.02.2026, 08:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'attore statunitense Eric Dane, noto per «Grey's Anatomy», è morto all'età di 53 anni, secondo quanto riportato da diversi media statunitensi che citano il suo portavoce.
  • Solo nell'aprile del 2025 Dane aveva reso pubblico di essere affetto dalla SLA, che alla fine lo ha portato alla morte.
  • Ha raggiunto la fama mondiale interpretando il dottor Mark Sloan («McSteamy») in «Grey's Anatomy» e in seguito ha recitato, tra l'altro, in «The Last Ship», «Euphoria» e in diversi film.
Mostra di più

L'attore statunitense Eric Dane, che si è fatto conoscere grazie alla serie TV «Grey's Anatomy», è morto.

«Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da amici intimi, dalla sua amata moglie e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano tutto per lui», ha dichiarato il «New York Times» citando una dichiarazione di Melissa Bank, portavoce di Dane. Anche il «Washington Post» ha citato la stessa dichiarazione.

Solo nell'aprile del 2025 l'attore aveva annunciato che gli era stata diagnosticata la SLA. Aveva 53 anni.

Oltre Grey's Anatomy

Dane ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo ruolo di medico nella serie «Grey's Anatomy». Interpretava il chirurgo e rubacuori dottor Mark Sloan, noto anche come «McSteamy».

Successivamente ha assunto il ruolo principale di un capitano della Marina nella serie «The Last Ship». Dal 2019 è stato davanti alla telecamera per la produzione HBO «Euphoria».

Dane è apparso anche in diversi lungometraggi, tra cui «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me», «Valentine's Day» e «Bad Boys: Ride or Die». Ma poi la sua carriera si è interrotta improvvisamente a causa della malattia.

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) colpisce il sistema nervoso centrale e periferico. I nervi vengono distrutti, provocando disturbi della deglutizione, della respirazione e del linguaggio, atrofia muscolare e paralisi, che alla fine portano alla morte.

I più letti

È morto a soli 53 anni Eric Dane, star di «Grey's Anatomy»
È nato l'amore per Lucio Corsi? Ecco con chi sarebbe stato avvistato
Dario Cologna: «Franjo avrà sicuramente bisogno di altri quattro anni per raggiungermi»
I curler elvetici cadono sul più bello! - La Svizzera torna sul podio olimpico dell'hockey
Una giornalista farfuglia in diretta TV dalle Olimpiadi: «Non avrei dovuto bere»

Le ultime su Eric Dane

Attore di «Grey's Anatomy». Eric Dane in lotta contro la SLA: «Voglio vedere le mie figlie sposarsi»

Attore di «Grey's Anatomy»Eric Dane in lotta contro la SLA: «Voglio vedere le mie figlie sposarsi»

Noto per «Grey's Anatomy». L'attore Eric Dane e la battaglia contro la SLA: «Il mio braccio destro è paralizzato»

Noto per «Grey's Anatomy»L'attore Eric Dane e la battaglia contro la SLA: «Il mio braccio destro è paralizzato»

Notizia shock. L'attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane svela: «Mi è stata diagnosticata la SLA»

Notizia shockL'attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane svela: «Mi è stata diagnosticata la SLA»

Altre notizie

Non solo musica. È nato l'amore per Lucio Corsi? Ecco con chi sarebbe stato avvistato

Non solo musicaÈ nato l'amore per Lucio Corsi? Ecco con chi sarebbe stato avvistato

«Prizefighter». I Mumford & Sons: «Con questo album definiamo noi stessi»

«Prizefighter»I Mumford & Sons: «Con questo album definiamo noi stessi»

Case reali in crisi. Ecco i cinque maggiori scandali reali degli ultimi anni

Case reali in crisiEcco i cinque maggiori scandali reali degli ultimi anni