Lutto nel mondo della TV È morto Corey Parker, un volto noto della sitcom «Will & Grace»

8.3.2026 - 15:40

L'attore Corey Parker
imago images/Everett Collection

Una grave malattia ha stroncato la vita dell'artista noto per il ruolo di Josh nella popolare serie tv. Corey Parker si è spento a Memphis lasciando un vuoto nel settore della recitazione.

Sara Matasci

08.03.2026, 15:40

Hai fretta? blue News riassume per te

Mostra di più

Il mondo dello spettacolo americano piange la perdita di un suo apprezzato interprete.

È infatti deceduto, all'età di 60 anni, Corey Parker, noto in particolare per il suo ruolo nella celebre sitcom TV «Will & Grace», dove ha interpretato il personaggio di Josh, fidanzato della protagonista Debra Messing, in cinque episodi.

La triste notizia è stata confermata ufficialmente dalla zia Emily Parker.

L'attore, come riporta - tra gli altri - «VanityFair», si è spento il 5 marzo dopo una difficile battaglia contro la malattia: combatteva infatti contro un tumore metastatico al quarto stadio.

La diagnosi era arrivata in modo inaspettato nel 2025

La diagnosi era arrivata in modo inaspettato nel 2025, quando l'attore si era sottoposto a un intervento chirurgico all'anca ed è stato quindi scoperto il male.

La situazione clinica si era aggravata rapidamente nei mesi successivi e a gennaio l'artista aveva condiviso aggiornamenti preoccupanti sulla sua salute: il cancro si era ormai diffuso nel 90% delle ossa del suo corpo.

Questa condizione gli causava anche crescenti difficoltà nel parlare. La comunità e i fan erano rimasti vicini all'attore grazie agli aggiornamenti di Marissa Hoisington, che aveva organizzato una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle ingenti spese mediche.

