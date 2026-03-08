L'attore Corey Parker imago images/Everett Collection

Una grave malattia ha stroncato la vita dell'artista noto per il ruolo di Josh nella popolare serie tv. Corey Parker si è spento a Memphis lasciando un vuoto nel settore della recitazione.

Il mondo dello spettacolo americano piange la perdita di un suo apprezzato interprete.

È infatti deceduto, all'età di 60 anni, Corey Parker, noto in particolare per il suo ruolo nella celebre sitcom TV «Will & Grace», dove ha interpretato il personaggio di Josh, fidanzato della protagonista Debra Messing, in cinque episodi.

La triste notizia è stata confermata ufficialmente dalla zia Emily Parker.

L'attore, come riporta - tra gli altri - «VanityFair», si è spento il 5 marzo dopo una difficile battaglia contro la malattia: combatteva infatti contro un tumore metastatico al quarto stadio.

La diagnosi era arrivata in modo inaspettato nel 2025, quando l'attore si era sottoposto a un intervento chirurgico all'anca ed è stato quindi scoperto il male.

La situazione clinica si era aggravata rapidamente nei mesi successivi e a gennaio l'artista aveva condiviso aggiornamenti preoccupanti sulla sua salute: il cancro si era ormai diffuso nel 90% delle ossa del suo corpo.

Questa condizione gli causava anche crescenti difficoltà nel parlare. La comunità e i fan erano rimasti vicini all'attore grazie agli aggiornamenti di Marissa Hoisington, che aveva organizzato una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle ingenti spese mediche.