L'attore David Hekili Kenui Bell, noto per il suo ruolo nel remake live-action di «Lilo & Stitch», è morto. La notizia è stata diffusa dalla sorella, Jalene Kanani Bell, ma la causa del decesso non è stata resa pubblica.

L'attore David Hekili Kenui Bell, che ha recentemente partecipato al remake live-action di «Lilo & Stitch» della Disney, è venuto a mancare, come riporta, tra gli altri, «Sky TG24».

La notizia è stata comunicata dalla sorella, Jalene Kanani Bell, attraverso un post su Facebook il 15 giugno, ma la causa del decesso non è stata divulgata.

Jalene ha espresso il suo dolore scrivendo: «È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David HK Bell trascorrerà la giornata di oggi in compagnia del nostro Padre Celeste».

Ha aggiunto che il fratello, 46enne, amava recitare, fare doppiaggi e viaggiare come ambasciatore per la Kona Brew, sottolineando la sua passione per l'industria cinematografica e l'intrattenimento.

Il Big Hawaiian Dude

Bell è nato a Kaimuki, nelle Hawaii, e ha frequentato la Kalani High School e successivamente l'Hawaii Community College e il Kapiolani Community College.

Risiedeva a Waimea e lavorava come assistente sovrintendente aeroportuale presso l'aeroporto internazionale Ellison Onizuka Kona di Keahole.

Era membro del sindacato SAG-AFTRA e aveva recitato in serie televisive come «Hawaii-Five-0» e «Magnum P.I». Secondo IMDb Pro, era coinvolto nella commedia d'azione «The Wrecking Crew», attualmente in post-produzione.

In «Lilo & Stitch» l'attore ha interpretato Big Hawaiian Dude, un personaggio che lascia cadere la sua granita quando vede un portale alieno aprirsi.

A maggio, aveva condiviso il suo provino e le foto del dietro le quinte, esprimendo entusiasmo per il progetto e lodando la troupe locale delle Hawaii.

