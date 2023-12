André Braugher nella serie TV «Brooklyn Nine-Nine». IMAGO/ZUMA Press

L'attore statunitense André Braugher è morto lunedì all'età di 61 anni dopo una breve malattia. L'attore statunitense ha recitato in note serie televisive come «Brooklyn Nine-Nine» e in film hollywoodiani.

È morto l'attore statunitense André Braugher, diventato famoso per serie come «Homicide: Life on the Street» e «Brooklyn Nine-Nine». Il decesso è avvenuto lunedì dopo una breve malattia, come ha precisato la sua portavoce Jennifer Allen alla rivista di settore statunitense «Variety». Braugher aveva 61 anni.

L'attore, undici volte nominato agli Emmy, ha vinto l'ambito trofeo televisivo nel 1998 per il suo ruolo principale di detective nella serie drammatica «Homicide: Life on the Street» e nel 2006 per la serie thriller «Thief». Nella serie poliziesca newyorkese «Brooklyn Nine-Nine» (dal 2013 al 2021) ha interpretato un severo capitano.

André Braugher ha recitato in noti film di Hollywood

Braugher è apparso anche in molti film, tra cui «Glory», «Primal Fear» e «City of Angels». Nel 2006, il regista tedesco Wolfgang Petersen lo ha portato davanti alla macchina da presa per il film d'avventura «Poseidon». Braugher ha girato «Salt» con Angelina Jolie e «Passengers» con Anne Hathaway.

Recentemente ha recitato nel film drammatico «She Said» (2022), diretto dalla regista tedesca Maria Schrader.

Nel film sulla rivelazione dello scandalo Weinstein da parte di due giornaliste del «New York Times», ha interpretato il reporter Dean Baquet, il primo uomo di colore a diventare caporedattore del celebre quotidiano.