Floyd Roger Myers Jr., noto per il suo ruolo da bambino in «Willy, il principe di Bel-Air», è deceduto a 42 anni. L'attore aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alla promozione della salute mentale maschile.

Hai fretta? blue News riassume per te Floyd Roger Myers Jr., noto per aver interpretato il piccolo Will Smith in «Willy, il principe di Bel-Air», è morto all'età di 42 anni.

L'uomo è deceduto a causa di un infarto, il quarto negli ultimi tre anni.

Abbandonata nel 2002 la carriera da attore, Myers ha fondato la Fellaship Men's Group, una ONG dedicata alla salute mentale degli uomini. Mostra di più

Floyd Roger Myers Jr., conosciuto per il suo ruolo da giovane attore in «Willy, il principe di Bel-Air», è morto all'età di 42 anni.

Come riporta «Sky TG24», la madre, Renee Trice, ha confermato a TMZ che la causa del decesso è stato un infarto, il quarto che l'attore ha subito negli ultimi tre anni.

Dopo il suo debutto televisivo nel 1992 come il piccolo Will, Myers ha interpretato Marlon Jackson nella miniserie della ABC «The Jacksons: An American Dream», accanto a star come Angela Bassett e Vanessa Williams.

La sua ultima apparizione televisiva è stata nel 2000 nella soap opera per adolescenti «Young Americans».

L'impegno per la salute mentale

Dopo aver lasciato la carriera di attore, Myers ha co-fondato il Fellaship Men's Group, un'organizzazione no-profit dedicata alla salute mentale degli uomini.

L'organizzazione ha reso omaggio a Myers su Instagram, affermando: «Anche se ci ha lasciato, il suo ricordo vivrà per sempre. La nostra missione continuerà in suo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo promesso. Ti vogliamo bene, amico, riposa in pace, tuo fratello maggiore si prenderà cura di tutto da qui in avanti».