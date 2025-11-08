  1. Clienti privati
Lutto È morto il regista Lee Tamahori, ha diretto James Bond

SDA

8.11.2025 - 09:53

È morto all'età di 75 anni il regista neozelandese Lee Tamahori. Ottenne il successo nel 1994 con «Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri» prima di dirigere diversi film d'azione e uno di James Bond.

Lee Tamahori in una foto d'archivio.
imago/Seeliger
,

Keystone-SDA, Redazione blue News

Il decesso è stato annunciato dalla sua famiglia. Era considerato una delle figure maori più influenti nell'industria dell'intrattenimento.

Nel 1995 Tamahori ha realizzato il suo primo film americano, «Scomodi omicidi», con Nick Nolte e John Malkovich.

Tamahori, che ha anche diretto alcuni episodi della serie «I Soprano», si è poi specializzato nel cinema d'azione.

L'attore Temuera Morrison, protagonista di «Once Were Warriors», sabato ha reso omaggio a «un uomo straordinario». «Basta vedere il numero di Maori che si sono lanciati in questo settore, il numero di Maori che è riuscito a reclutare grazie ai suoi provini», ha dichiarato a Radio New Zealand.

