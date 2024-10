John Ashton alla prima di «Beverly Cop: Axel F» a Beverly Hills, il 20 giugno 2024. IMAGO/Sipa USA

Dpo breve malattia s'è spento a 76 anni John Ashton, conosciuto mondialmente per il suo ruolo del sergente Taggart nella serie di film «Beverly Hills Cop »con Eddy Murphy e Judge Reynolds. Ha avuto una carriera cinematografica e televisiva lunga più di 50 anni.

Paolo Beretta

John Ashton, il celebre sergente Taggart nei film di «Beverly Hills Cop», è morto giovedì a Fort Collins, in Colorado, come ha confermato a Variety il suo manager Alan Somers, dopo una breve lotta contro un tumore. Aveva 76 anni.

Ashton ha interpretato il sergente John Taggart nei primi due film della saga «Beverly Hills Cop», del 1984 e del 1987, con a Eddie Murphy e Judge Reinhold. Ha ripreso il ruolo in «Beverly Hills Cop: Axel F» uscito quest'anno. Il suo personaggio da sergente è nel frattempo diventato capo della polizia.

Ashton è cresciuto nel Connecticut, dove si è diplomato alla Enfield High School. Dopo aver frequentato per due anni il Defiance College in Ohio, si è trasferito alla University of Southern California, dove si è laureato in arti teatrali.

Una carriera lunga più di 50 anni

La sua carriera d'attore ha attraversato più di 50 anni. Negli anni '70 è stato anche guest star in diverse serie televisive, tra cui «Il tenente Colombo», «MASH», «Starsky e Hutch» e «Dallas».

Nella commedia d'azione del 1988 «Prima di mezzanotte» (Midnight Run), Ashton hè stato un cacciatore di taglie rivale di Jack Walsh, interpretato da Robert De Niro.

Ha avuto pure ruoli secondari nel thriller del 2007 «Gone Baby Gone», diretto da Ben Affleck.

In televisione ha fatto molte apparizioni, come ad esempio nelle serie conosciute anche in Europa come «Ai confini della realtà», «A-Team» e «Law & Order: Special Victims Unit».