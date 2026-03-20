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Lutto È morto l'attore americano Chuck Norris, star di «Walker, Texas Ranger»

SDA

20.3.2026 - 15:15

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia. L'interprete ed ex campione del mondo di karate aveva compiuto 86 anni il 10 marzo.

,

Keystone-SDA, Sara Matasci

20.03.2026, 15:15

20.03.2026, 15:42

Chuck Norris si era sentito male ieri ed era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii, secondo quanto riportato da «TMZ». Il sito web non ha specificato le circostanze del malore, limitandosi a dire che si è verificato «nelle ultime 24 ore sull'isola di Kauai».

Contattato dall'AFP, il suo team ha rifiutato di commentare.

La star delle arti marziali, che si era fatta un nome a Hollywood recitando in film d'azione negli anni '80, aveva festeggiato il suo 86° compleanno la scorsa settimana e aveva celebrato l'occasione con dei post sui social media.

«Non sto invecchiando. Sto salendo di livello», aveva scritto a corredo di un video su Instagram in cui si allena con un partner di boxe. «Niente di meglio di un po' di azione in una giornata di sole per sentirsi giovani», aveva aggiunto l'attore, cintura nera in diverse discipline.

Chuck Norris era famoso in particolare per i suoi ruoli in «Walker, Texas Ranger», «The Delta Force» e «Missing in Action».

«È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - ha detto la famiglia su Instagram - Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevoli, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia».

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