È morto l'attore Julian McMahon, star dei «Fantastici 4», «Streghe» «Nip/Tuck» e «FBI: Most Wanted»

Julian McMahon è morto questa settimana all'età di 56 anni. L'attore australiano era malato di cancro.

Julian McMahon partecipa alla proiezione di «The Surfer» e al red carpet al Palais Des Festivals di Cannes, in Francia, il 17 maggio 2024, nell'ambito del 77° Festival di Cannes. IMAGO/ABACAPRESS

L'attore australiano, naturalizzato statunitense, Julian McMahon è morto di cancro all'età di 56 anni.

Lo ha annunciato la pagina Facebook ufficiale della serie TV «Nip/Tuck», di cui era protagonista.

Il decesso, reso noto solo nella notte su sabato (ma ancora venerdì negli Stati Uniti), è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida.

La moglie ha dichiarato che il marito «si è spento serenamente» questa settimana dopo aver «combattuto coraggiosamente contro il cancro».

Julian McMahon è diventato famoso per il ruolo del carismatico e controverso dottor Christian Troy nella serie «Nip/Tuck» (2003-2010) assieme a Dylan Walsh, serie che è stata nominata per 18 Primetime Emmy e che gli valse una nomination ai Golden Globe.

Dylan Walsh e Julian McMahon a un evento per i media per promuovere la serie TV Nip/Tuck nel 2007. IMAGO/Depositphotos

Ha anche interpretato il dottor Victor Von Doom nei film dei «Fantastici Quattro» (2005, 2007) al fianco di Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis e Chris Evans.

Julian Mcmahon, Michael Chiklis, Ioan Gruffudd, Jessica Alba & Chris Evans nel film «I fantastici 4» imago images/Mary Evans

Molte serie TV di successo

Nato in Australia, a Sydney, il 27 luglio 1968, Julian McMahon, dopo aver intrapreso la carriera di modello, fece il suo esordio nel mondo della recitazione nella soap «The Power, the Passion» nel 1989.

Il suo primo ruolo da protagonista al cinema arrivò nel 1992 con «Wet and Wild Summer!».

L'attore si tasferì a Hollywood dove continuò la carriera nelle soap con «Another World», prima di affermarsi in prima serata grazie a ruoli in serie come «Profiler», accanto a Ally Walker, Roma Maffia, Michael Whaley e Robert Davi, e soprattutto «Streghe», con Alyssa Milano, Shannen Doherty, Olly Marie Combs e Rose McGowan, dove per tre stagioni interpretò il personaggio metà uomo e metà demone Cole Turner.

Michael Whaley, Julian McMahon, Ally Walker, Robert Davi, Roma Maffia in «Profiler» 1996-2000. IMAGO/Everett Collection

Gli ultimi lavori lo hanno visto all'opera nelle serie TV «FBI: Most Wanted», interpretando per tre stagioni l’agente Jess LaCroix, e nella serie Marvel «Runaways».