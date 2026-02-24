Robert Carradine

L'attore statunitense, volto iconico della commedia anni Ottanta e della serie «Lizzie McGuire», si è tolto la vita dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare.

Robert Carradine è morto a 71 anni. A darne notizia è stato un rappresentante della famiglia, spiegando che l'attore «si è tolto la vita» dopo una «battaglia durata quasi vent'anni» contro il disturbo bipolare.

«È con profonda tristezza che dobbiamo condividere che il nostro amato padre, nonno, zio e fratello, Robert Carradine, è scomparso. In un mondo che può sembrare così oscuro, Bobby era sempre un faro di luce per chiunque gli stesse intorno», si legge nella dichiarazione diffusa a Deadline.

«Siamo devastati per la perdita di questa anima meravigliosa e vogliamo riconoscere la sua coraggiosa lotta contro quasi vent'anni di disturbo bipolare. Speriamo che il suo percorso possa fare luce e incoraggiare ad affrontare lo stigma che circonda le malattie mentali».

Il portavoce ha poi ringraziato i fan per la «compassione» mostrata mentre la famiglia affronta il lutto.

Episodi di mania e depressione

Il fratello Keith Carradine ha ricordato pubblicamente la battaglia di Robert contro il disturbo bipolare, caratterizzato da episodi di mania e depressione.

«Vogliamo che le persone lo sappiano, e non c'è alcuna vergogna. È una malattia che ha avuto la meglio su di lui, ma voglio celebrarlo per la sua lotta e per la sua anima bellissima», ha dichiarato l'attore di «Nashville».

«Era profondamente talentuoso e ci mancherà ogni giorno. Troveremo conforto nella sua ironia, nella sua saggezza e nella sua capacità di accettare e tollerare gli altri. Questo era mio fratello minore».

La sua biografia cinematografica

Figlio dell'icona hollywoodiana John Carradine, Robert aveva debuttato al cinema nel 1972 con «I cowboys», al fianco di John Wayne. Negli anni successivi era apparso in «Tornando a casa» e in «Il grande uno rosso», costruendo una carriera solida e trasversale tra cinema d'autore e produzioni mainstream.

Aveva recitato anche accanto ai fratelli Keith e David Carradine in «I cavalieri dalle lunghe ombre», western corale del 1980 che riuniva la dinastia familiare sul grande schermo.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Lewis Skolnick in «La rivincita dei nerds» e nei suoi sequel, simbolo di un'epoca in cui Hollywood raccontava outsider e anticonformisti con leggerezza e ironia. Per le nuove generazioni, era invece Sam McGuire nella serie Disney «Lizzie McGuire», andata in onda dal 2001 al 2004.

Robert Carradine lascia le figlie Ever Carradine e Marika Reed Carradine, il figlio Ian Alexander Carradine. Era inoltre zio dell'attrice Martha Plimpton.