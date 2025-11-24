Udo Kier Il caratterista tedesco Udo Kier sta raccogliendo le migliori recensioni dei suoi 50 anni di carriera con «Il canto del cigno»: «Ora voglio fare solo ruoli da protagonista. Ho già rifiutato due ruoli di supporto». Immagine: House of Gemini Kier interpreta un parrucchiere in pensione che deve preparare una ex-cliente deceduta per il suo funerale. È interpretata dalla star di «Dynasty» Linda Evans: «Che donna meravigliosa e normale!», dice Udo Kier, che era un fan della serie quando andava in onda in Germania. Immagine: House of Gemini Udo Kier è diventato noto nei film di Rainer Werner Fassbinder («Bolwieser») e nell'allora controverso film sadomaso «The Story of O» (foto), «Flesh of Frankenstein» di Andy Warhol, «Suspiria» di Dario Argento e l'horror fantascientifico «Spermula». Negli anni novanta, Udo Kier è apparso in successi come «Blade» e «Armageddon». Madonna lo ha immortalato nel suo libro sul sesso e nel videoclip «Deeper and Deeper». Immagine: arrtisst Il più stretto confidente cinematografico di Kier è Lars von Trier (nella foto), con il quale ha girato la serie «The Kingdom», più di 25 anni fa. Von Trier ha anche fatto di Kier il padrino del suo primogenito. «Ho visto il suo cortometraggio 'Element of Crime' a un festival e ho voluto incontrarlo. Avevo detto al distributore tedesco Pandora Films di andare a vedere il film. L'hanno fatto e da allora distribuiscono tutti i suoi film»... Immagine: AFP via Getty Images ... poche settimane dopo il loro primo incontro, von Trier gli offrì il ruolo di re Giasone in «Medea». Il resto è storia del cinema. La reputazione di enfant terrible di Von Trier può essere compresa da Udo Kier: «Lars è come Fassbinder: ha tanta energia e quando non viene capito si arrabbia». Immagine: KESTONE Udo Kier è nato durante la Seconda Guerra Mondiale a Colonia, dove lui e sua madre sono scampati per un pelo a un bombardamento. Suo padre ha abbandonato sua madre con il bambino. Il denaro era scarso: «Ero un vegetariano forzato. Solo la domenica c'era un pezzo di carne», ricorda. Kier è a sinistra nella foto, il collega Helmut Berger a destra, 1977. Immagine: KEYSTONE Udo Kier Il caratterista tedesco Udo Kier sta raccogliendo le migliori recensioni dei suoi 50 anni di carriera con «Il canto del cigno»: «Ora voglio fare solo ruoli da protagonista. Ho già rifiutato due ruoli di supporto». Immagine: House of Gemini Kier interpreta un parrucchiere in pensione che deve preparare una ex-cliente deceduta per il suo funerale. È interpretata dalla star di «Dynasty» Linda Evans: «Che donna meravigliosa e normale!», dice Udo Kier, che era un fan della serie quando andava in onda in Germania. Immagine: House of Gemini Udo Kier è diventato noto nei film di Rainer Werner Fassbinder («Bolwieser») e nell'allora controverso film sadomaso «The Story of O» (foto), «Flesh of Frankenstein» di Andy Warhol, «Suspiria» di Dario Argento e l'horror fantascientifico «Spermula». Negli anni novanta, Udo Kier è apparso in successi come «Blade» e «Armageddon». Madonna lo ha immortalato nel suo libro sul sesso e nel videoclip «Deeper and Deeper». Immagine: arrtisst Il più stretto confidente cinematografico di Kier è Lars von Trier (nella foto), con il quale ha girato la serie «The Kingdom», più di 25 anni fa. Von Trier ha anche fatto di Kier il padrino del suo primogenito. «Ho visto il suo cortometraggio 'Element of Crime' a un festival e ho voluto incontrarlo. Avevo detto al distributore tedesco Pandora Films di andare a vedere il film. L'hanno fatto e da allora distribuiscono tutti i suoi film»... Immagine: AFP via Getty Images ... poche settimane dopo il loro primo incontro, von Trier gli offrì il ruolo di re Giasone in «Medea». Il resto è storia del cinema. La reputazione di enfant terrible di Von Trier può essere compresa da Udo Kier: «Lars è come Fassbinder: ha tanta energia e quando non viene capito si arrabbia». Immagine: KESTONE Udo Kier è nato durante la Seconda Guerra Mondiale a Colonia, dove lui e sua madre sono scampati per un pelo a un bombardamento. Suo padre ha abbandonato sua madre con il bambino. Il denaro era scarso: «Ero un vegetariano forzato. Solo la domenica c'era un pezzo di carne», ricorda. Kier è a sinistra nella foto, il collega Helmut Berger a destra, 1977. Immagine: KEYSTONE

L'attore tedesco Udo Kier, noto fra le altre cose per «Frankenstein», è morto all'età di 81 anni. Il suo compagno conferma il decesso, le cui cause non sono ancora chiare.

Carlotta Henggeler, Lea Oetiker Lea Oetiker

L'attore tedesco Udo Kier è morto all'età di 81 anni nella sua casa d'adozione di Palm Springs, in California, secondo quanto riportato da diversi media. Il suo partner, l'artista Delbert McBride, ha confermato la sua morte.

Kier nella sua carriera ha incarnato Frankenstein, Dracula, Hitler e apparentemente poteva interpretare qualsiasi personaggio, purché fosse abbastanza strano.

Ora l'attore tedesco è morto nella sua casa d'adozione, Palm Springs, in California. Lo riferisce la rivista statunitense «Variety», citando il suo compagno, l'artista Delbert McBride, e il britannico «Guardian». Kier aveva 81 anni. Le cause del decesso non sono ancora chiare.

Nato a Colonia, Kier è stato uno degli attori più richiesti a Hollywood, anche se era conosciuto soprattutto dagli appassionati di cinema in Germania.

Era considerato una figura eccezionale che brillava soprattutto nei ruoli di supporto. Ha lavorato con numerosi grandi nomi del cinema d'autore e indipendente.

Bomba colpisce l'ospedale dove è nato

In una carriera lunga quasi sei decenni, Udo Kier ha recitato in più di 200 film e ha lavorato con alcuni dei nomi più influenti del cinema europeo. È stato davanti alla macchina da presa per Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog e Christoph Schlingensief.

Particolarmente stretta è stata la sua collaborazione con il regista danese Lars von Trier. Il co-fondatore del cinema «Dogma» ha scritturato Kier più volte, ad esempio in «Breaking the Waves», «Dogville», «Melancholia» e «Ghosts».

Kier è cresciuto in circostanze umili a Colonia-Mülheim. «Ho frequentato solo la scuola elementare e non avevamo soldi. Sono nato durante la guerra. C'era solo zuppa senza carne. Ecco perché sono così sano», ha detto una volta in un'intervista a «GQ».

Ha anche parlato spesso delle circostanze drammatiche della sua nascita, avvenuta nell'ottobre del 1944: mentre gli Alleati bombardavano Colonia, una bomba colpì l'ospedale, proprio nel momento esatto in cui sua madre lo diede alla luce.