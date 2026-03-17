Matt Clark archivio Imago

L'attore americano si è spento in Texas per complicazioni post-operatorie. Celebre per la sua partecipazione a numerose produzioni western e, appunto, al capitolo del 1990 della fortunata saga ambientata nel Vecchio West.

È morto, all'età di 89 anni, l'attore Matt Clark, a causa di complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico alla schiena. Lo ha confermato la moglie Sharon Mays a «Variety».

Clark, come riporta - tra gli altri - «Il Giornale», era diventato un volto familiare nei western e nelle serie televisive, apparendo spesso al fianco di alcune delle più grandi star di Hollywood.

Era diventato particolarmente famoso anche grazie alla sua interpretazione di un barista in «Ritorno al futuro – Parte III», il capitolo del 1990 della fortunata saga ambientata nel Vecchio West.

Ha recitato anche al fianco di Robert Redford in «Jeremiah Johnson» (1972) e «Brubaker» (1980) di Sydney Pollack: in quest'ultimo lavoro ha interpretato Purcell, l'ex impiegato del direttore del carcere, in uno dei suoi ruoli più noti, e al fianco di Clint Eastwood in «The Beguiled» (1971), «The Outlaw Josey Wales» (1976) e «Honkytonk Man» (1982) di Don Siegel.