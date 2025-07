The Sweet, Konzert in Berlin: Paul Mario Day The Sweet Concert in Berlin Paul Mario Day imago/BRIGANI-ART

Paul Mario Day, noto per essere stato il primo cantante degli Iron Maiden, è scomparso all'età di 69 anni. La sua carriera con la band è stata breve, ma lasciò un segno indelebile nella storia del rock.

Paul Mario Day, il primo cantante degli Iron Maiden, è morto all'età di 69 anni, come riporta, tra gli altri, «TGcom24».

La sua avventura con la leggendaria band britannica iniziò alla fine del 1975, quando fu scelto dal bassista Steve Harris. La sua permanenza durò però meno di un anno, poiché fu allontanato a causa del suo scarso carisma.

«Quando ero con gli Iron Maiden, eravamo una band emergente e nessuno ci conosceva. Tutti cercavamo di fare la migliore musica possibile e lottavamo per un pubblico», aveva ricordato Day.

«Nessuno sa che ho scritto io Strange World»

Dopo la sua uscita, Dennis Wilcock prese il suo posto, ma anche lui rimase per un periodo limitato, fino al 1978, senza mai registrare con la band.

Successivamente, Paul Di'Anno, che è scomparso nell'ottobre 2024, divenne il cantante e partecipò ai primi due album degli Iron Maiden, prima di essere sostituito da Bruce Dickinson.

Day affermò di aver co-scritto «Strange World», una traccia del primo album della band del 1980, senza ricevere il giusto riconoscimento. «Fa ancora male pensare che la mia prima canzone sia stata su un album di successo e nessuno sa che l'ho scritta io», aveva detto.

Alla guida di diverse band

Dopo la sua breve esperienza con la band heavy metal, Day guidò i gruppi More e Wildfire, e successivamente si unì a una versione riformata degli Sweet come cantante principale, insieme al chitarrista Andy Scott e al batterista Mick Tucker.

«Nel 1985, Mick Tucker e io abbiamo formato la prima nuova line-up degli Sweet dopo la pausa della band originale», ha scritto Scott in un post su Facebook. «Quando Paul è venuto per l'audizione, non abbiamo cercato oltre».

Day è stato una figura importante nella NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) e ha partecipato a molti spettacoli memorabili, tra cui il leggendario Monsters of Rock del 1981 a Castle Donington con gli AC/DC, durante il tour con gli Iron Maiden, i Def Leppard e altri artisti iconici, come riportato dai More sui social media.

