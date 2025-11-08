Peppe Vessicchio. IMAGO/ABACAPRESS

È morto a 69 anni Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra di Sanremo per 30 anni. Lo riporta, tra gli altri, «la Repubblica».

Redazione blue News Tessa Morgantini

Il giornale scrive che Vessicchio è morto sabato pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma. Il musicista sarebbe stato ricoverato per una polmonite interstiziale.

Il bollettino ufficiale dell'ospedale, citato dal quotidiano, comunica che «la famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata».

Dal 1990 ha partecipato al Festival di Sanremo. Come direttore d'orchestra ha vinto quattro volte: con gli Avion Travel nel 2000, con Alexia nel 2003, Valerio Scanu nel 2010 e Roberto Vecchioni nel 2011.

Vessicchio è stato anche insegnante nel talent show «Amici» di Maria De Filippi. Ha lavorato insieme ad artisti importanti, tra cui Gino Paoli ed Edoardo Bennato.